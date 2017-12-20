消费需求、投资需求和外部需求被称为“三大需求”，也是常说的拉动经济增长的“三驾马车”。目前，在对我国经济增长的贡献率上，消费已经超过投资成为了领跑者，未来这种趋势有望继续保持。（12月19日《经济参考报》）

与此同时，国家统计局的数据显示，2017年以来，我国社会消费品零售总额持续保持两位数增长。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，最近几年，消费对经济增长的贡献率一直在60%以上。消费成为中国经济领跑者，对于中国这个有着超过十三亿人口的大国来说，具有多重意义。

首先，按照经济发展规律，只有当生产出来的产品有消费市场，有人需求，有人购买，这样的生产才是可持续的生产，建立在此种模式上的经济发展方式才是可持续的发展方式。前几年，我国经济偏重于投资，一定程度上促进了经济的快速增长，但是也导致生产了过多产品，特别是在钢铁、水泥、房地产等领域，投资过热，产能过剩，给经济可持续发展带来了风险和隐患。十八大以来，中国经济步入新常态，一改以往过度重视投资的经济发展方式，力促经济结构转型和经济发展方式转变，更加重视发展的质量，注重营造良好的消费环境，也逐渐推动消费成为经济发展的新领跑者。

其次，人民的消费需求不是一成不变的，而是随着收入的提升、观念的转变而逐渐升级的，这就是党的十九大将社会主要矛盾重新定义的主要依据。从这个意义上来说，消费的升级，必然推动供给侧的转型升级，也可以理解为需求将带动供给的改革与发展，最终实现需求与供给的匹配。作为宏观经济调控的重要政策走向，继续推进供给侧结构性改革，应以消费需求升级为出发点，不断满足人民日益增长的美好生活需要，解决发展过程中质量不高、创新不足、效率不强等问题，进一步实现消费与供给的紧密结合。这种情况下，供给和需求将呈现出互为驱动、相辅相成的良好发展态势。

实际上，我国自推动供给侧结构性改革以来，创新发展已经取得了显著成绩，比如高铁方面的创新发展，举世瞩目，对经济增长起到了不可估量的支撑性作用。另外，高新技术、装备制造等行业蓬勃发展，工业机器人、民用无人机以及现代物流、信息服务、文化旅游等产业也在持续发力。这些情况说明，人民的消费需求和社会经济都在逐步向着新的领域和方向发展。

最后，还需强调的是，在消费升级的同时，一方面要继续推动供给侧结构性改革；另一方面也对公共服务、基础设施建设等提出了更高要求，特别是涉及政府投资保障的养老、教育、医疗、交通等领域，这实际上也是倒逼政府在这些方面加大投资力度。尤其值得一提的是，我国还有很多贫困人口需要政府的扶贫政策来帮助他们脱贫，消费需求改变倒逼政府职责的改善，补齐民生短板，才能实现全社会均衡发展。

这样一来，消费需求升级，也就不仅限于改变投资对经济增长的贡献力度。在未来形成消费、投资和进出口并重发展格局的同时，消费需求的改变在促进政府加大公共基础设施和扶贫投资力度，推动整个经济社会发展方面，也将有着不容忽视的重要意义。

（责编： 陈濛濛）