原标题：以高质量发展绘就经济发展新时代的美好蓝图——十九大后首次中央经济工作会议传递的信号

中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入新时代。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

如何绘就经济发展新时代的美好蓝图？20日闭幕的中央经济工作会议传递出中国经济发展的新动向。

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想引领发展

会议提出，5年来，我们在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想——

坚持加强党对经济工作的集中统一领导，保证我国经济沿着正确方向发展；

坚持以人民为中心的发展思想，贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中；

坚持适应把握引领经济发展新常态，立足大局，把握规律；

坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，坚决扫除经济发展的体制机制障碍；

坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控，相机抉择，开准药方，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线；

坚持问题导向部署经济发展新战略，对我国经济社会发展变革产生深远影响；

坚持正确工作策略和方法，稳中求进，保持战略定力、坚持底线思维，一步一个脚印向前迈进。

中国社科院经济研究所所长高培勇说，以新发展理念为主要内容，“七个坚持”自成一个完整体系，成为习近平新时代中国特色社会主义经济思想的内涵，这一经济思想也是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。

会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是5年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富，必须长期坚持、不断丰富发展。

以推动高质量发展为根本要求

此次会议作出一个重大判断，经济发展进入新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

会议强调，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。专家指出，推动高质量发展，实质就是满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念的发展。

如何推进高质量发展？会议指出，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

“这些部署的核心是形成推动高质量发展的政策环境和体制机制，更好引导政府、居民、企业统一认识，转变发展理念。”国务院发展研究中心产业经济部研究室主任许召元说，以政绩考核为例，应引导政府发展更多从追求经济增速转向提质增效。

坚持稳中求进 统筹好五大政策支柱

稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论，此次会议再次强调“要长期坚持”。会议提出，“稳”和“进”是辩证统一的，要作为一个整体来把握，把握好工作节奏和力度。要统筹各项政策，加强政策协同。

会议强调，坚持稳中求进工作总基调，要统筹好五大政策支柱——积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策要保持中性，结构性政策要发挥更大作用，社会政策要注重解决突出民生问题，改革开放要加大力度。

“五年发展证明，稳中求进是行之有效的宏观政策实践。五个方面统筹协调，是对新形势下稳中求进作出的有针对性的安排和部署。”国务院发展研究中心研究员张立群说。

在结构性政策方面，会议指出，强化实体经济吸引力和竞争力，优化存量资源配置，强化创新驱动，发挥好消费的基础性作用，促进有效投资特别是民间投资合理增长。在改革开放方面，会议提出，在经济体制改革上步子再快一些。

“在我国经济稳中向好的大环境下，稳中求进更突出了结构优化、效率提升、动力转换，体现了我国推动高质量发展的战略要求和政策取向。”许召元说，会议不仅为稳中求进赋予了新内涵，更为新时代推动高质量发展指明了方向。

打好三大攻坚战 防风险是首要之战

今后三年，我国发展要跨越的一大重要关口，就是要打好三大攻坚战。此次会议作出重要部署——

以防控金融风险为重点，打好防范化解重大风险攻坚战；向深度贫困地区聚焦发力，打好精准脱贫攻坚战；以打赢蓝天保卫战为重点，打好污染防治攻坚战。

“能否打赢三大攻坚战，直接关系到全面建成小康社会目标的实现。”中央财经大学中国公共财政与政策研究院院长乔宝云说，中央经济工作会议对打好三大攻坚战作出具体部署，既侧重当务之急，又注重整体性和延续性，为今后三年发展指明了方向。

在三大攻坚战中，防范化解重大风险被置于首位，其重点又在于防控金融风险。会议明确提出，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，在一系列严监管政策下，我国防范和化解金融风险已有成效，但防风险的压力仍然较大。会议强调的“三个良性循环”，既抓住了防控金融风险的“牛鼻子”，又具有极强的针对性，对今后做好防控金融风险工作具有很强的指导意义。

以供给侧结构性改革为主线 做好8项重点工作

经济发展新时代，如何推动高质量发展？会议作出具体部署，提出8项重点任务——

深化供给侧结构性改革，激发各类市场主体活力，实施乡村振兴战略，实施区域协调发展战略，推动形成全面开放新格局，提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设。

会议强调，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线。

张立群认为，未来供给侧结构性改革要更适应新时代高质量发展的需要，会议提出的深化要素市场化配置改革要重点在“破”、“立”、“降”上下功夫。8项重点工作的推进将推动我国建立现代化经济体系，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。

树立正确政绩观 确保党中央决策部署落到实处

中国经济取得的历史性成就，得益于坚持党对经济工作的领导；绘就经济发展新时代的美好蓝图，关键也要加强和完善党对经济工作的领导。

会议要求，要完善对党中央决策部署的执行、监督、考评、奖惩等工作机制，落实主体责任，确保令行禁止。

同时，会议强调，要确保换届工作稳妥有序、风清气正，引导广大干部树立正确政绩观。

乔宝云说，当前我国经济社会发展仍存在不平衡不充分问题，部分领域面临一定风险，应对发展挑战的关键是要引导干部树立正确的政绩观。

要加强学习和实践、要大兴调查研究之风、要完善干部考核评价机制……会议的诸多部署聚焦实干。

一分部署、九分落实。中国特色社会主义进入新时代，使命艰巨，责任重大。只有锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，才能确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

（责编： 陈濛濛）