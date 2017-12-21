应阿根廷共和国方案党邀请，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记宋秀岩率中共十九大精神对外宣介团访问阿根廷，分别会见阿临时参议长皮涅多、共和国方案党主席斯齐亚沃尼、总书记金塔纳，并在布宜诺斯艾利斯举行十九大精神专题宣介会。

宋秀岩向阿政党、议会、智库、媒体等各界代表全面介绍了十九大主要精神和重大成果。她指出，中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择和有益借鉴。她指出，习近平总书记、国家主席构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议为促进中国与各国合作共赢提供了重要指引。

阿方高度评价中共十九大对中国和世界产生的重大影响，盛赞中国共产党治国理政成就和经验，相信在以习近平总书记为核心的中共中央领导下，中国的国际影响力一定会进一步提升，中国的未来一定会更加光明。

访问期间，宋秀岩向阿方领导人赠送了《习近平谈治国理政》（第二卷）。

本报罗马12月19日电 （记者张磊）应意大利民主党邀请，12月17日至19日，中共中央委员、中央党史研究室主任曲青山率中共十九大精神对外宣介团访问意大利，分别会见意众议院副议长塞雷尼，意议会“中国之友”协会主席佩鲁弗，意民主党领导人弗朗切斯科·韦尔杜奇，意前总理、欧洲意大利人基金会主席达莱马，与意民主党青年政治家座谈，同欧洲意大利人基金会专家学者交流，出席意议会“中国之友”协会主办的十九大精神宣介会，重点阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，强调中国将坚定走和平发展道路，推动“一带一路”建设，积极构建人类命运共同体。

意方高度评价十九大的重要贡献和世界意义，赞扬中共的执政智慧及国际担当精神，表示愿以此为契机，促进两国发展战略对接和地方务实合作，推动各自国家和人民实现更好的发展。

曲青山还为中国驻意使馆及中国驻联合国粮农机构代表处工作人员作十九大精神宣讲报告。

新华社蒙得维的亚12月19日电 19日至20日，中共中央候补委员、四川省委常委、成都市委书记范锐平率十九大精神对外宣介团访问乌拉圭。

访问期间，范锐平分别会见乌副总统兼国会主席、参议长托波兰斯基，广泛阵线主席米兰达，白党主席埃韦尔，副外长贝尔加米诺等，向乌政党领导人、政府官员、议员等深入宣介十九大精神。

乌方积极评价十九大对中国和世界未来发展的深远影响，高度赞赏习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念和建立新型国际关系主张，表示愿进一步密切同中国共产党的治国理政经验交流，积极参与“一带一路”建设，不断推动乌中战略伙伴关系深入发展，造福两国人民。

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