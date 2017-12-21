森林覆盖率65.95%，多年全国第一；水、大气、生态环境全优。绿色，是福建发展的底色。

本世纪初率先提出“生态省”战略构想，2014年获批全国首个省级生态文明先行示范区，2016年成为全国首个国家生态文明试验区……生态文明建设路上，福建走在前列。

党的十九大报告提出：“加快生态文明体制改革，建设美丽中国。”鼙鼓动地，守绿之人别有一番豪情。“不仅要守好绿色，更要按照‘机制活、产业优、生态美、百姓富’要求，实现生态环境的‘高颜值’和经济发展的‘高素质’。”福建省委书记于伟国表示。

这是十九大报告给我的最大启迪

“桑园基地的选址终于定下来了，3个星期后就能开工！”这几天，福建光泽县新飞燕桑蚕养殖专业合作社带头人邓小兵满怀欣喜。

邓小兵是土生土长的当地人，在外经商多年，这次回乡投资，出手就是1个亿。为了签下这份约，光选址就花了4个月。不是效率低，而是谨慎。

第一个谨慎的是李坊乡乡长赵红玉。去年8月，光泽县成为福建首批“领导干部自然资源资产离任审计制度”试点县（市）之一，考核赵红玉的“指挥棒”，不再仅以GDP增量为指标，更多的是生态文明建设的量化考评——李坊乡的土地资源、水资源、森林资源、矿山生态环境治理、大气污染防治这五大类指标在其任期内的变化情况。去年刚上任，一个投资3000万元的养鳗项目，因为有破坏环境的风险，被赵红玉狠心叫停了。

赵红玉的这份执着，打动了邓小兵，他带着种桑养蚕的产业计划主动登门。

项目很生态、潜力也很大，不过现在轮到邓小兵谨慎了：“最初看中的400亩地，山势有点陡，开发浅了，利用率低；开发深了，有可能破坏生态。”乡里重新帮他找了1000亩缓坡地，“清泉绕山、远离农田，既适宜桑树密植，又能涵养周边生态。”

“守绿”“用绿”的制度约束，正深刻改变着发展理念。“引进项目、发展经济，要先精打细算生态账，这是十九大报告给我的最大启迪。”赵红玉说。

绿色发展，考核先“绿”。在已出台的全省生态文明建设目标评价考核体系中，福建取消了包括扶贫开发工作重点县、重点生态功能区在内共34个县的GDP考核，并对全省各地加大了资源消耗、环境损害、生态效益等指标考核权重。

推进绿色发展，是建设美丽中国的重要基础

“无水氢氟酸经过管道运输入罐，深加工为五氟乙烷，整个操作过程完全自动化，生产过程中产生的盐酸也可出售。从生产流程到产品属性，都很‘绿色’。”看着新上的设备，三明市清流县东莹化工公司副总经理何胜的眉头舒展开了。五氟乙烷是东莹研发的新型环保制冷剂，臭氧破坏值为零，是氟利昂的理想替代物。产品一经推出，订单纷至沓来。“我们产能的一半都被美国市场预订了。”为此，公司需要建设一条新的生产线。

钱从哪里来，何胜发了愁。三明在福建最早开展“环境资源有偿化”改革，所有新建工业项目的排污总量指标均需通过交易获取。去年底东莹公司从海峡交易所购买了49吨二氧化硫排放指标，再建生产线捉襟见肘。

福建海峡银行三明分行专门为东莹量身定制了一款金融服务：排污权抵押贷款。“凭交易凭证就能质押，而且贷款使用范围扩大到基础建设。”何胜说，“真是雪中送炭。原来我们生产氢氟酸每吨售价不到6000元，延伸为五氟乙烷后，每吨售价2.4万元。”

转机缘自绿色信贷。近年来，福建大力发展绿色信贷，金融机构加大对绿色农业、绿色林业、工业节能减排环保项目、清洁能源、清洁交通等领域的信贷支持，引导社会资金投向绿色产业。包括海峡银行在内的福建各金融机构持续推出“绿色金融”产品，为福建绿色发展注入强大动力。

金融撑“绿”，创新向“绿”。今年5月，福建出台绿色金融体系建设实施方案，提出“到2020年末全省银行业金融机构绿色金融服务提供的融资余额比十二五末翻一番”。6月举行的福建绿色金融发展推进大会上，8个绿色环保项目融资授信现场签约，总金额达273亿元。

“推进绿色发展，是建设美丽中国的重要基础”，已成为福建全省上下共识与行动。目前，新能源、节能环保等新兴产业占福建GDP的比重不断提高。按照规划，到2020年，仅新能源汽车全产业链产值就将突破1800亿元。

从十九大报告读出农民增收新思路

一只鸡能卖300多元，净利超过100元。这事要搁以前，兰秀想都不敢想。更想不到的是，养鸡业竟然催生出一座特色小镇：投资1500万元建设的生态水系，引来两岸长绿；投资5000万元的污水处理厂，换来绿水长流；两家原种育种场、83家规模养殖场，掩映在绿色之中。

长汀县河田镇是闽西最大乡镇，也是全国稀土主产区之一。正因为稀土开发，河田曾是闽西水土流失最严重的地区。

“推进农业供给侧结构性改革，让生态优势带动千家万户农民增收。”长汀县委书记廖深洪将十九大报告里“供给侧结构性改革”与“生态文明建设”内容结合起来，读出了新思路。

11月初，长汀酝酿依托国家地理标志保护产品“河田鸡”，创建“河田鸡美食小镇”。

什么是“供给侧”，32年前就开始养河田鸡的兰秀说不清楚，但她发现自从有了小镇规划，向她订货的客商各种要求“加码”：鸡苗得是政府提供的祖代原种，养殖方式必须是林地散养，就连营销也都走电商渠道——不光有商标，还贴二维码。好山好水，让河田鸡身价倍增。

“怎么也能再翻一倍！”回乡创业做起电商的北村讲这话时，兰秀觉得他在吹牛。可北村创办的淘宝店一年卖了上万只河田鸡。“我们镇有8万人口，今年河田鸡产业就能直接带动人均增收上千元。”北村说，现在仅通过电商平台，长汀县一年销售河田鸡百万只以上。

（责编： 王东）