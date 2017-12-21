【十九大精神在基层】

浙江湖州吴兴区“小红砖”广播宣讲团——

乡音农谚接地气 基层群众喜相迎

“前两天，给大家讲十九大报告，讲到了‘乡村振兴战略’。今天，给大家讲讲我们镇党委政府提出的‘秀美东林’建设，这可与我们每个人息息相关啊……”浙江湖州吴兴区“小红砖”宣讲团日前来到东林镇青山村，为村民们带来了一堂别开生面的宣讲课。

正在广播里侃侃而谈的是宣讲员徐成，他为这次宣讲十九大精神做了精心的准备。“对村民来说，这类政策性的内容可能比较专业和难懂，我会想办法把这些内容转化得浅显易懂，让村民们都能听得进去。”徐成对记者说。

近年来，浙江仙居加大生态文明建设力度，如今仙居县生物品种丰富多样，生态植被良好，群山林海间水气充沛，故云雾频现。王华斌摄/光明图片

“村里的广播我要听的，可以知道一些政策。”在家门口晒着太阳听广播的青山村村民戴惠琴表示，“现在对环境的保护我是看得见的，以前村里几乎家家户户都养殖龟鳖，污染了湖水，现在好了，政府帮助我们绿色转型，给了我们好环境。听了广播里讲的十九大内容，我对以后的生活是更期待了。”

长期以来理论宣讲的重点难点都在基层。从2008年起，吴兴区组建了232人的“小红砖”广播宣讲团，探索基层广播宣讲新模式，重点打造了面向农民群众的“王金法广播”和面向企业主、外来务工人员的“车间好声音”两个广播宣讲阵地，构建起了覆盖全区广大干部群众的宣讲网络。目前，“王金法广播”已宣讲11万余期，“车间好声音”已宣讲2600余期。

据吴兴区委宣传部有关负责人介绍，“小红砖”这个名字也有特殊的含义。“‘小’是做到以‘小’见大，宣讲形式小而精，宣讲内容小而优，宣讲时段小而活；‘红’是以‘红’载道，强化党的理论创新成果的学习和宣讲；‘砖’是以‘砖’为鉴，砖取材于泥，要求广播宣讲员开展接地气的基层宣讲。”

王金法是吴兴区织里镇一名退休干部，多年来坚持为农村群众开展广播宣讲。乡音农谚的播讲方式，加上收听便利、传播即时的特点，村民乐于接受。2010年起，吴兴区在8个乡镇、162个行政村推动广播室全覆盖、村村响，统一用“王金法广播”命名。目前，“王金法广播”已宣讲11万余期、165万多分钟。

吴兴区织里镇是中国童装之都，全镇35万人口中，就有外来务工人员25万。吴兴区探索将“车间好声音”广播覆盖到企业车间。2013年起，投入800多万元，在5200多家童装企业安装调频广播1.04万只，宣讲收听辐射面30万人。

十九大胜利召开以来，吴兴区“小红砖”广播宣讲团成员充分发挥自身扎根群众、贴近实际的特点，依托162个行政村的“王金法广播室”阵地和延伸至企业车间的万余只“车间好声音”调频广播，固定宣讲时段，以专人讲、轮流讲、双人脱口秀等形式铺开广播宣讲十九大精神。截至目前，已累计宣讲320余期。“车间好声音”宣讲员还在广播APP“蜻蜓FM”开设宣讲栏目，扩大宣讲覆盖面，目前已推送十九大专题5期。

同时，宣讲团骨干成员还走出广播室，利用微党课、文艺宣讲、知识竞答、集中朗诵等形式，深入农村文化礼堂、社区道德讲堂、学校、企业，因地制宜地开展面对面宣讲活动，朗朗上口的旋律和通俗易懂的内容，为群众所欢迎。

《光明日报》（ 2017年12月21日 07版）

（责编： 王东）