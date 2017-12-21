扶贫资金的目标是激活欠发达地区的发展动力，但闲置浪费问题已成为扶贫项目推进过程中的一个顽疾。地方政府相关职能部门应在项目前期把工作再做实一点，制度设计再完善一点，才能让宝贵的扶贫资金更好地发挥效用

日前，国家审计署公布2017年第三季度国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果，其中再次提到扶贫资金闲置问题：9个省的18个县因资金统筹盘活不到位、项目推进缓慢等原因，3.55亿元产业扶贫等资金闲置1年以上，其中0.86亿元闲置2年以上。

资金闲置已成为扶贫项目推进过程中的一个顽疾，此前审计署公布的今年第一季度、第二季度相关审计结果中，均出现了不同程度的扶贫资金闲置问题。按理说，贫困地区急需资金救济，但为何还会出现扶贫资金闲置现象呢？

实际上，资金闲置并非只存在于扶贫领域。在一些投资数量较大的重点项目建设过程中，有时也会出现资金闲置问题。从各地实际情况来看，不难发现，缺钱的地区难花钱，资金闲置浪费，无非是以下几个原因。

没钱可花。这看起来是个悖论，却是很多地方面临的现实问题。不少中央财政支出项目都需要地方各级财政配套资金才能完成，对于那些财政吃紧的欠发达地区来说，没钱配套要么造成资金闲置，要么造成项目建设质量不高。比如农村公路建设，中央财政补助资金有一定的标准，但是各地自然条件迥异，工程建设难度也有高低，有的地方修一公里农村公路用五六十万元的补助资金就能完成，但有的地方则需要上百万元，其中的缺口就需要地方财政负担。

没“名目”花。很多项目资金闲置，除了项目进展缓慢，没有达到预期目标进度出现暂时闲置外，更多的是因为项目规划不合理，在实施过程中出现计划与实际脱节，导致用钱的地方没列入计划，有计划的钱又徒有其名，无用武之地。无论是进度因素还是规划问题，源头都是项目前期工作不扎实。很多地方申报项目时，急于求成，片面追求审批速度和项目数量，导致贪多嚼不烂，贪快走不稳。

没“胆子”花。长期以来，部分地区在申请财政资金时，经常搞“挂羊头卖狗肉”那一套办法，用正常列支项目的名义申请资金，到账后却用于其他地方。近年来，财政资金审计越来越严，之前的一些“打擦边球”的办法就行不通了。因此，花钱的人既怕审计，也怕违纪，索性让钱躺在账上闲置不动。

没渠道花。在很多基层项目实施中，需要整合来自不同渠道的各类资金，但几乎每一项资金的源头都有相应的管理办法和实施细则。条条框框多了，难免出现“规定打架”的问题。项目实施也是如此，特别是一些需要统筹整合多部门资金的项目，往往会依了这条法，却犯了那条规。扶贫资金审计结果里提到的“统筹盘活不到位”就是指这个问题，其中既有干部工作不力的因素，也有很多时候是因为整合资金违规导致扶贫项目停滞不前。

扶贫资金的目标是激活欠发达地区的发展动力，最后却被闲置浪费，要解决这一问题，地方政府相关职能部门应在项目前期把工作再做实一点，制度设计再完善一点，才能让宝贵的扶贫资金更好地发挥效用。

（责编： 王东）