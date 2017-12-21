全程分类 强制分类

处理生活垃圾，上海有办法

早在2000年，我国就公布了首批生活垃圾分类收集试点城市名单，北京、上海、杭州等成为首批试点的8个城市。然而试点10年后，有调查显示，几乎所有的城市垃圾分类工作大多是停留在宣传阶段。此后，多地开始尝试通过地方立法来推动垃圾分类，制定垃圾管理类的规章制度，但实施效果并不理想。

上海市的生活垃圾分类历经多轮探索实践。近年来，为贯彻落实国务院办公厅转发的《生活垃圾分类制度实施方案》，上海市进一步加强生活垃圾全程分类和强制分类，取得了较好效果。近日，本报记者随中华环保世纪行采访组赴沪走访调研，近距离感受到当地致力于城市生活垃圾分类的决心与成效。

上海市徐汇区梅陇三村住宅小区居民将生活垃圾准确投放后，可以获得“绿色账户”奖励积分。光明日报记者 张蕾摄/光明图片

用“绿色账户”为环保行为加分

为鼓励市民主动、准确参与日常生活垃圾分类，提高分类实效，上海市创建了“绿色账户”这一有效机制。

所谓“绿色账户”，是指通过积分兑换鼓励居民自主分类，实现“分类可积分，积分可兑换，兑换可获益”。据上海市绿化和市容管理局局长陆月星介绍，在注重正面激励的基础上，各区还结合实际，探索、建立起“居民自治”“居委会牵头推进”“物业履职”“定时定点”等源头分类的“上海模式”。

静安区桂花园小区，居民总户数157户。2014年6月，小区正式启动垃圾分类“绿色账户”。实施一年后，垃圾分类参与率就达到95.5%，绿色账户积分活动参与率达到91.3%。

小区居民盛阿姨作为楼组长，负责牵头垃圾分类工作。“刚推行时遇到不少阻力，一些居民嫌烦嫌脏，不理解为啥交了物业费还要办‘绿色账户’分类垃圾，那不是物业的事情嘛……”

对此，盛阿姨并不着急，她有个分三步走的“百日计划”。

第一个月，先让居民知道垃圾分类和“绿色账户”可刷卡积分。第二个月，在小区醒目处张贴一张巨大的积分榜：参与垃圾分类和获得“绿色账户”积分的家庭打红色五角星；没有参与的家庭打蓝色五角星；家中有志愿者和积极分子，则打两颗红色五角星。第三个月开始搞垃圾定时定点投放。每天早晚六点至九点开放垃圾箱，中午关闭，并安排志愿者劝导未按规定时间投放的居民。

“推进垃圾分类是场持久战，贵在坚持。”不过，盛阿姨也强调，“今后还是要重点培养环保意识，将‘绿色账户’看成环保档案，为自己的环保行为加分。”

桂花园小区仅是上海市推进垃圾分类涌现的一个典型。如今，“绿色账户”已成为垃圾分类“上海模式”的重要载体。来自市政部门的统计显示：截至2017年10月底，上海市生活垃圾分类覆盖约500万户家庭，约占总数的2/3，其中“绿色账户”覆盖近400万户。

“两网协同”实现资源增量、垃圾减量

近年来，受大宗商品价格下跌以及原有再生资源回收体系萎缩的影响，大量可回收资源混入垃圾回收渠道，增加了城市垃圾分类减量的压力。

能否转换思路，将原先按品种分类的垃圾回收方式转变为按价值分类呢？为此，上海市商务委员会等部门提出将可回收物依据无价值、低价值与高价值废弃物分类管理，精准施策。“将无价值废弃物纳入生活垃圾清运体系；高价值废弃物鼓励由处置企业延伸回收服务，对接资源综合利用政策；低价值可回收物通过价格补贴，弥补价值链，使其进入市场流通再利用，从而建立长效管理体制。”上海市商务委员会副主任刘敏解释说。

从按品类回收到按价值回收，需要对垃圾清运网络进行重构。在这一背景下，“两网协同”模式诞生了。

所谓“两网协同”，即协同推进生活垃圾清运网和再生资源回收网建设，通过低价值可回收物类再生资源和生活垃圾源头交投、存放协同，培育主体企业，有效实现资源增量、垃圾减量。

实践证明，“两网协同”促进资源增量和垃圾减量成效明显。松江区依托街镇统筹规划、建设回收交投点和中转仓储分拣场，并与环卫设施相衔接，今年前3季度仅分拣回收的废弃塑料袋就达1873吨。浦东新区依托试点企业睦邦公司，建立起“环保便民服务网点”“环保回收中转站”“再生资源专业分拣中心”的规划布局，并向杨浦、宝山、虹口等区铺设回收网点。

目前，“两网协同”试点已覆盖上海54个街镇874个小区，2017年前3个季度，全市“两网协同”资源回收量达9.3万吨，成为促进垃圾减量的重要措施。

环保不是口号，要吸引更多人参与

2017年以来，在“绿色账户”和分类覆盖的基础上，上海市全力实施“整区域推进模式”，一个小区、一个街镇、一个区地推进生活垃圾“四分类”，将干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收物在小区和单位实施分类投放。

旧衣服就像鸡肋，留着占地儿，扔了可惜，但在徐汇区凌云街道梅陇三村，居民基本能够做到旧衣物零废弃。2012年，凌云街道“绿主妇”志愿者团队与热心公益的企业合作回收旧衣物，并将其中可利用的旧毛衣重新编织，捐赠给贫困地区的希望小学。据凌云街道梅陇三村党总支书记尚艳华介绍，爱心编织社由30多位爱心主妇组成，年纪最大的已经78岁，几年下来共向安徽、青海、贵州等5个省份的10多所希望小学捐赠了近万件毛衣。

近年来，“绿主妇”在垃圾分类方面的环保理念获得越来越多的社会支持和认同，骨干团队从建立之初的10人增加到目前的2600多人，志愿服务身影也从徐汇区凌云街道拓展到全市41个社区乃至全国4个省市。

在清华大学环境学院副教授、住建部生活垃圾专委会委员金宜英看来，目前有些地方垃圾分类工作推进得不是很理想，原因之一就是缺乏国家层面的垃圾分类法律，而地方条例又过于笼统，对开展实际分类工作指导性不强。“缺乏有力的政策扶持措施和配套执行措施，是当前垃圾分类工作的最大问题。显然，上海市在这方面进行了有益的探索和尝试，可以为其他地区所借鉴。”

（责编： 陈冰旭）