党的十九大报告中明确提出，要建设网络强国。十八大以来，习近平总书记多次强调，要努力把我国建设成为网络强国，并就网络强国建设作出重大部署。一个个论断、一系列部署，体现了以习近平同志为核心的党中央对互联网发展内在规律的深刻把握，指明了中国建设网络强国的战略目标。

建设网络强国，就要让互联网更好造福国家和人民。遵循着这一战略指引，互联网在我国蓬勃发展，基于信息技术和数字经济的创新应用如雨后春笋，不仅催生了新的经济模式、推动了传统产业升级换代，还大大改善了群众的生活。

本月初召开的第四届世界互联网大会，吸引了来自世界五大洲的国际政要、国际组织负责人、互联网领军人物、专家学者等1500位嘉宾，在乌镇共话未来的发展方向与建设路径；汇聚了苹果、阿里巴巴、谷歌、华为等400多家企业，在散发着互联网之光的千年水乡发布、展示领先科技成果。四届世界互联网大会，一年比一年有影响力，一年比一年成果丰盛，表明国际上越来越以务实、开放、建设性的态度看待互联网的未来，越来越认同中国倡导的构建全球网络空间治理新秩序的理念。

世界互联网大会，不仅体现了互联网发展与信息技术革命的最前沿，更反映出中国在网络强国建设中所取得的新成就。在中国互联网企业所展示的成果中，不仅有技术上的创新，还有技术创新、商业运用与生产、生活需求密切结合的产物。尤其令人振奋的是，会议期间还发布了《世界互联网发展报告2017》和《中国互联网发展报告2017》两本蓝皮书。蓝皮书全景式梳理了全球互联网发展的过去、现在和未来，并深入研究和展示了当下的各种商业模式和技术创新，为互联网大会交流思想、凝聚智慧再添光彩。

中国是目前世界上拥有最多网络用户的主权国家，超过7亿的网民支撑起了其网络大国的地位。互联网正通过各种方式，推动人民的生活向着美好转变，推动经济向着良性发展，推动国家治理体系和治理能力向着现代化迈进……可以说，正是有了“互联网之光”，我国由大变强的进程，才更有速度、更见实效、更具魅力。

建设网络强国，必将为我国建成社会主义现代化强国提供有力支撑，这是一项伟大的事业。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，以更自信、更有力、更坚定的步伐，推动网络强国的目标早日实现。（作者沈逸系复旦大学网络空间治理研究中心主任、研究员）

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