推动构建人类命运共同体，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，必将有力推动国际关系体系向着相互尊重、公平正义、合作共赢的方向发展。正如习近平总书记指出：“各国人民齐心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”。习近平总书记提出的人类命运共同体理念，是中国作为负责任的世界大国，为推动世界和平与发展贡献的中国理念，体现了世界各国人民追求和平、幸福的梦想，与中国梦息息相通，体现了不断富强的中国，希望带动更多的国家共同走向美好的未来。

统筹国内国际两个大局，中国已经具备更多的能力为世界和人类作出更大的贡献。中国在实现中华民族伟大复兴的过程中，也为世界创造了更多的机遇。中国一方面积极推动国内现代化经济体系建设，推进全面深化改革，增强经济发展内生动力；另一方面也继续推动开放，积极维护经济全球化，为其他国家营造更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的多边贸易环境。今年5月份，在“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席强调，要将“一带一路”建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路和文明之路。“一带一路”建设正是中国构建人类命运共同体的新实践。

坚持正确的义利观，让更多的发展中国家机会更加均等、共享发展的成果，是中国作为最大的发展中国家，推动构建人类命运共同体的重要组成部分。今年9月份，金砖国家领导人第九次会晤中，习近平主席利用主持新兴市场国家与发展中国家对话会的机会，宣布中国将在南南合作援助基金项下提供5亿美元援助，帮助其他发展中国家应对饥荒、难民、气候变化、公共卫生等挑战；中方还将利用国际发展知识中心、南南合作与发展学院等平台，同各国加强发展经验交流和能力建设合作，并在未来1年为其他发展中国家提供4万个来华培训名额。中国一直在用务实举措推动构建人类命运共同体，赢得了越来越多国家的认同。今年11月3日，中国关于“构建人类命运共同体”的理念，写入了第七十二届联大通过的两份安全决议，再次体现了国际社会对中国理念的认同和支持。

中国一直积极参与国际治理体系的改革与建设，在经济全球化、互联网、环境、海洋、减贫扶贫、文明交流等领域提出中国方案，为构建人类命运共同体提供坚实的规则和制度保障。坚持和平发展道路，坚持共商共建共享的全球治理观，日益走近世界舞台中央的中国必将为人类作出新的更大贡献。（本文来源：经济日报 作者：倪建军 系中国现代国际关系研究院世界经济研究所副所长）

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