中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行。中共中央总书记、国家主席习近平在会上发表重要讲话，总结党的十八大以来我国经济发展历程，分析当前经济形势，部署2018年经济工作。国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。

“中国经济稳步发展，那些不愿意看到中国发展起来的人们不得不修正自己偏颇的看法”

“过去几年，每到岁末年初，西方一些媒体就会出现唱衰中国经济的言论，可是今年这种言论就少了许多。在中国经济稳步发展的现实面前，那些不愿意看到中国发展起来的人们也不得不修正自己偏颇的看法。”荷兰莱顿大学经济史教授理查德·格里菲斯在接受本报记者采访时表示，中国经济增速的确有所放缓，西方一些人由此认为中国经济进入下行通道，这种看法是根据西方经济发展理论和实践经验得出的，并不完全适用于中国的发展现状。中国政府对于宏观经济的管理超出了很多人的想象，总是能主动改革、及时调整，使经济发展稳步向前。

印度中国经济文化促进会秘书长萨奇夫对本报记者说：“十几年来，我每年都去中国，过去5年中国经济高质量发展取得显著进展。我对此深有体会，包括中国高铁、移动支付、电子商务都已经走到了世界前列。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕今年9月访问了北京。“中国许多创新都给我留下了深刻印象，例如移动支付和共享单车，我在前往讲座举办地的路上就骑了一辆共享单车”。马凯硕在接受本报记者采访时表示，过去五年，中国的全球影响力与日俱增，特别是现在中国是世界上约130个国家和地区的首要贸易伙伴，而且中国在海外的投资也在快速增长，“一带一路”倡议对许多国家都产生了广泛的影响。这都是中国在全球影响力的重要指标。

南非独立传媒集团执行主席伊巴克尔·瑟维向本报记者表示，过去10年曾15次到访中国，每次去都看到新的变化，中国的基础设施在很多方面比美国、英国要现代化得多。习近平主席的新发展理念引领中国取得了非凡的成就，中国经济正在迈向高质量发展阶段。中国在机器人、人工智能、遗传学、数字经济、互联网等方面不断取得突破。中国的发展为非洲提供了最好的范本。中国从贫穷中走出，正在发展成为一个富强国家。能否学习中国发展的成功实践，是非洲未来发展的关键。

“让高质量增长先行，意味着中国正在转变以国内生产总值为评价指标的体系”

美国约翰·霍普金斯大学凯瑞商学院副教授亚历山大罗·瑞布奇对本报记者表示，中国在移动支付、电动汽车、替代能源等领域已经成功达到世界前沿水平。中央经济工作会议提出推动质量变革、效率变革、动力变革，将促进这些领域的发展。

“此次中央经济工作会议提出推动质量变革、效率变革、动力变革，这三大变革与供给侧结构性改革相衔接，中国将迎来经济增长质量和效率快速提升的时代。”韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞在接受本报记者采访时说，到2020年中国将全面建成小康社会，未来3年也是中国经济转型的绝好机会。

韩国《先驱经济》12月21日报道称，此次会议提出的经济政策关键词为高质量增长，并把防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治作为三大攻坚课题。有分析称，让高质量增长先行，意味着中国正在转变以国内生产总值为评价指标的体系。

法国著名经济学家、调节学派创始人阿列塔认为，中国经济进入了新时代，在这一新时代，中国更加注重经济可持续发展和社会和谐稳定。中共十九大报告强调平衡发展的重要性，这体现出中国的经济增长正在摆脱“以数字论英雄”的旧观念，向更看重质量的发展理念转变。提高经济增长质量的最重要动力是创新。中国在大数据、机器人、新能源等领域的发展势头迅猛，这为中国未来的发展铺好了路。

波兰波中合作协会董事会主席巴尔托什·米哈拉克对本报记者表示，供给侧结构性改革指出了中国经济当前面临的艰巨任务，即要从过去注重出口，朝着更加注重发展服务型经济、生产高技术产品的方向转变。可以预见，今后，中国经济会更加关注内部的结构性改革。在化解过剩产能的同时，强化科技创新，从而实现中国制造向中国创造转变。

“在快速发展的过程中，把经济发展与民生工作紧密联系起来，这十分有意义”

德国新闻社的报道指出，中国未来的经济目标在中央经济工作会议后更加清晰，预计将设立更为严格的环境保护目标。文章强调，中国经济正处于转型中，经历着几十年以来的重大变革期。

马凯硕表示，我对中国的前景很乐观。中国具有非常高质量的经济管理能力，未来经济增长势头仍将保持良好。

全炳瑞表示，在推动高质量增长的8项重点工作中，中央经济工作会议对于民生部分的重视令人印象深刻。在快速发展的过程中，中国面临着社会保障、民生保障、房地产市场稳定和生态环境治理等众多难题，把经济发展与民生工作紧密联系起来，这十分有意义。

格里菲斯也认为，随着经济的发展，中国人民对生活的质量提出了更高的要求，高质量经济发展回应了这一需求，是民本思想的体现。

《日本经济新闻》的报道称，此次中央经济工作会议并没有列出2018年的经济增长目标，作出了“推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求”的论断，这表明了中国告别了过去“以经济增长作为第一目标”的方式。

萨奇夫表示，中国经济发展进入新时代，其显著特征是经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段。在这个阶段上建设现代经济体系，需要抓住关键点，找到短板，8项工作重点正是找准了下一阶段经济发展的关键点。萨奇夫强调，在强有力政府和行之有效的政策指导下，未来中国经济前景可期。

（本报布鲁塞尔、新德里、曼谷、约翰内斯堡、华盛顿、首尔、巴黎、华沙、柏林、东京12月21日电 记者任彦、苑基荣、俞懿春、李志伟、吴乐珺、陈尚文、葛文博、暨佩娟、冯雪珺、刘军国）

（责编： 郭爽）