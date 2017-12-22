此次中央经济工作会议深度落实了中共十九大的经济战略部署，将防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治作为三大工作重点符合现阶段中国经济提质发展需要。此次会议对于增长目标和改革目标的权衡也显示了中国未来更加重视经济去杠杆和环境承载能力的立场和决心。

近来，国际舆论高度关注中国中央经济工作会议，普遍认为在习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导下，中国经济更加注重增长的质量，既确保自身可持续发展，又将为全球经济带来更多机遇。

英国政府高度赞赏中国更加注重经济增长质量的发展模式。英国财政部表示，对于中国经济发展聚焦经济增长质量表示欢迎，高度认可中国经济优化升级所取得的成效和所作的不懈努力，认为这将确保中国经济在中长期内更具有可持续性。同时，英国也期待中国能够进一步推进改革，使市场在资源有效配置中更多发挥决定性作用。

国际经济分析机构福克斯经济研究公司在综合了近50家全球主要银行和经济研究机构的研究报告后认为，在新的经济发展指导思想下，中国经济将更为坚定地向更具可持续性发展模式转型。近期中国的房地产市场和工业产出有所放缓，但是消费和零售业数据走高，这表明转型仍处于正在进行时。此次中央经济工作会议深度落实了中共十九大的经济战略部署，将防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治作为三大工作重点符合现阶段中国经济提质发展需要。此次会议对于增长目标和改革目标的权衡也显示了中国未来更加重视经济去杠杆和环境承载能力的立场和决心。总体而言，预计中国经济基本面未来仍然保持健康水平，这为中国经济改革提供了更多的空间和资源。

瑞银财富管理英国投资办公室负责人余修远表示，在经济增长稳健之时推进关键改革无疑是正确的选择。当前，经济增长稳定且增速超预期为中国经济深化改革和扩大开放提供了重要机遇期和政策空间，更为开放的中国展示了中国政府对于经济的信心，以及更积极参与国际经济治理的决心。

英国政府欢迎中国承诺实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策以及持续推进“一带一路”建设。财政部经济事务部长斯蒂芬·巴克利高度认可中国持续推进对外开放，他表示中国对外开放给英国和其他国家带来了切实的收益，这一红利是惠及英国全境和所有民众的。国际贸易部政务次官马克·加尼尔表示，“一带一路”建设是非常宏大的倡议，为全球贸易提供了重要的机遇。伦敦金融城政策咨询委员会主席孟珂琳也表示，很高兴看到中国政府如此大幅度的开放和市场化发展，这是各方所期待的积极发展方向。

新加坡《联合早报》刊登文章认为，一年一度的中央经济工作会议首次提出“习近平新时代中国特色社会主义经济思想”，为未来的中国经济工作定调，延续中共十九大确定的方向推进高质量经济发展。文章评论称，此次中央经济工作会议不仅对明年的经济工作作了部署，也确定了未来几年的经济任务。同时，会议提出的各项工作重点，也体现中共中央的经济工作思路已超越了对增长数字的追求。此外，环境治理也被纳入经济工作范畴，凸显官方对平衡经济发展和环境保护的决心。文章认为，此次中央经济工作会议更加强调经济发展质量、改善民众生活素质等，说明中共中央对经济工作的认识在向更大广度和深度领域拓展。

日本读卖新闻报道称，中央经济工作会议提出在习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导下推进经济运营，推进以消除过剩产能为主的供给侧结构性改革。会议定位中国为“世界上人口最多的中等收入国家”，并提出今后的重点工作目标为防止重大金融风险、脱贫和防治环境污染，推进稳健的金融政策。该报注意到，会议没有提出明年的经济增长目标，预计中央政府各部门及地方政府今后将强化经济方面的监督和限制。

巴基斯坦政策研究所高级研究员伊凡认为，这次中央经济工作会议涵盖了众多领域的改革，表明了中国经济正在准备开启更注重发展质量的新航程。鉴于中国的经济体量，中央经济工作会议制定的改革蓝图十分宏伟，将为中国经济注入新的活力。一个国家的经济建设成功与否，主要看对人民生活水平带来的提升，满足人民日益增长的美好生活需要，正是中国共产党领导下的政府最重视的工作。（经济日报记者 蒋华栋 刘 威 苏海河 梁 桐）

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