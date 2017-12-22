农民工作为我国产业工人的主体，是推动国家现代化的重要力量，依法维护农民工劳动报酬权益，关系广大农民工最直接最现实的利益问题。记者日前调查发现，今年以来农民工欠薪案件呈下降趋势，但保障农民工工资支付仍需多措并举——

时值岁末，农民工工资支付问题备受关注。如何确保农民工拿到工资，实现劳有所得，记者近日在海南等地实地调查。

实名管理

规范有抓手

12月14日，在海口华润中心一期项目工地上，水电工廖良亭走到施工现场的门禁系统前，掏出门禁钥匙卡刷了一下，顺利走进工地开始工作。与此同时，一旁的大屏幕上，清晰地记录着廖良亭进入工地的时间、出入类型、所在部门等详细信息，工地区域内的人员总数也一目了然。

建筑行业农民工实行实名制管理，已成为保障农民工合法权益的一种手段。如今，在海口市新开工建设的项目中，农民工“刷卡”“刷脸”上下班已成常态。据统计，2016年以来，全市超过400家建筑行业企业的5万多名农民工已实行了实名制管理，建设领域拖欠农民工工资问题得到了有效遏制。

据海南省人社厅副巡视员龙小敏介绍，今年以来，海南省全省拖欠工资的案件数、涉及人数、金额均呈明显下降趋势，欠薪势头得到了有效遏制。

为了解决长期以来存在的拖欠农民工工资问题，今年8月份，海南省人大常委会正式通过了修改《海南省劳动保障监察若干规定》（下称《若干规定》）的决定，对劳动保障监察程序作了进一步规范。

龙小敏介绍，《若干规定》严格规范劳动用工管理，全面实行实名制管理制度，完善用工信息采集和严格用工档案管理，要求用人单位应该完善用工管理，真实、准确地建立职工名册、录用登记等用工档案。“也就是说，施工总承包企业应当配备劳资管理员及相关设备，建立施工人员进出场登记制度，以加强对劳务企业、专业分包企业劳动用工和工资发放的监督管理。”

海口华润中心一期项目施工方中建五局安全总监莫裕东介绍，该项目所有的工人都实行实名登记管理，无论是工作一天，还是一年。凡是到工地施工的人员，由班组长负责把工人的身份证拿到项目部复印登记办卡。

“针对劳动保障监察中的突出问题，尤其是在工程建设等领域，为保护农民工所得，《若干规定》把全面治理拖欠农民工工资问题新措施上升到地方法规，这为解决农民工工资问题提供了法律保障。”龙小敏说。

畅通渠道

欠薪可讨回

记者采访发现，当前部分行业特别是工程建设领域拖欠工资问题仍然比较突出。同时，劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业也不同程度存在欠薪行为。一旦发生欠薪问题，我的工资找谁要？这是不少农民工特别关心的问题。

机制顺，案件处理才通畅。近年来，海口市成立了“12345”市政府服务热线平台。按照要求，遇到欠薪投诉事件时，劳动监察大队必须在半小时内赶到现场，并将处理情况报送热线平台。

在劳动监察岗位上工作了20多年的程英歌，是海口市龙华区劳动监察大队的大队长，负责着辖区近5万家用人单位的劳动监察工作。程英歌告诉记者，由于当前建设领域农民工合同签订率低、人员流动性大，用工管理不规范，易出现农民工工资拖欠，政府有关部门在认定工资拖欠问题时存在一定困难。

“很多工程属于老乡带老乡，协议上没有书面的，都是口头的，属于人情约定，一旦产生纠纷就不好处理。”程英歌说，在以往发生的欠薪案例中，施工方常常把“工程款没到位”作为理由，克扣拖欠农民工工资。这也是劳动监察工作的一大难点。

如何预防农民工欠薪纠纷？在程英歌看来，没有任何捷径可走。必须把工作落实到日常，及时检查用人单位按时足额支付农民工工资情况，在建工程建设项目实行工资保证金、农民工实名制管理、农民工工资专用账户等制度措施情况。

设黑名单

企业莫赖账

“自从有了‘黑名单’，公司再也没有拖欠我们工资。”在海口打工的“90后”小伙庄远平，工资卡上刚刚到账了3000多元，这是他11月份的部分工资。到年底，他还能拿到额外的工资。这都得益于海南对欠薪用人单位实行“黑名单”管理制度。出现拖欠农民工工资违法失信行为，就会被列入“黑名单”。

从2018年1月1日起，人社部印发的《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（下称《办法》）将正式实施。

“《办法》规定，用人单位的两种违法情形应被纳入拖欠农民工工资‘黑名单’：一是克扣、无故拖欠农民工工资，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；二是因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。”人社部劳动监察局局长王程说。

与此同时，人社部与住建部、交通部、水利部、人民银行等5部门出台了《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的意见（公开征求意见稿）》。《意见》规定，工资保证金按工程建设项目合同造价的一定比例缴存，原则上不低于造价的1.5%，不超过3%。《意见》要求在建筑市政、交通、水利等工程建设领域全面实行工资保证金制度，要实现所有在建工程项目全覆盖。

专家指出，工资保证金制度要求企业拿出一定比例的金额，作为向农民工发放工资的保证金。假如企业出现违规，劳动监察部门可以将保证金发放给农民工，以此维护农民工的权益。

“用人单位如果列入‘黑名单’，在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、市场准入等方面都会受到限制，这对企业的打击是致命性的。”龙小敏说。

“以前是不敢欠、不能欠，现在是真正从内心里不愿欠。因为一旦被列入‘黑名单’，既影响了企业的生产效率，造成的不良影响又会损害企业的品牌形象。”一位建筑项目经理对记者说。

记者梳理发现，目前，湖南长沙、安徽合肥等地已开始对欠薪用人单位实行“黑名单”管理制度，使得违法失信的用人单位举步维艰。随着明年这一制度在全国范围实施，“一处违法、处处受限”联合惩戒格局的形成，将进一步提高企业失信违法成本。

（责编： 郭爽）