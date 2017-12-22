——一论贯彻落实中央经济工作会议精神

观大势，谋全局，干实事。

在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，着眼党和国家事业发展全局，科学总结党的十八大以来我国经济发展历程，深入阐述我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大意义，深刻分析当前经济形势，对做好明年经济工作提出了总体要求和政策导向，作出了改革发展重点任务的战略部署。总书记的重要讲话，通篇贯穿了马克思主义政治经济学的立场、观点、方法，是习近平新时代中国特色社会主义经济思想的重要内容，是做好当前和今后一个时期我国经济工作、引领中国经济向高质量发展阶段迈进的根本遵循。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对经济形势作出科学判断，对经济工作作出正确决策，对发展思路作出及时调整，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。5年来，我们之所以能在极其复杂的国内外经济形势下走过极不平凡的历程，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生历史性变革，最根本的就在于有这一思想的科学指引。

习近平新时代中国特色社会主义经济思想，主要内涵可以概括为“七个坚持”：坚持加强党对经济工作的集中统一领导，完善党中央领导经济工作的体制机制，保证我国经济沿着正确方向发展；坚持以人民为中心的发展思想，贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中；坚持适应把握引领经济发展新常态，明确回答了我国经济形势怎么看、经济工作怎么干的问题，有力引导了全党全社会对经济形势的判断；坚持使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，把处理好政府和市场关系作为经济体制改革的关键，为经济发展注入了强大动力；坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线，为保持我国经济持续健康发展开出治本良药；坚持问题导向部署经济发展新战略，推进京津冀协同发展战略、长江经济带发展战略、“一带一路”建设等，对我国经济社会发展变革产生深远影响；坚持正确工作策略和方法，以稳中求进为工作总基调，把握宏观调控的度，坚持底线思维，为推动经济持续健康发展提供了重要方法论。

科学的理论指引伟大的实践。习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是5年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是运用马克思主义基本原理对中国特色社会主义政治经济学的理性概括，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富。正是有这一思想的指引，在短短5年里，我国经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器；经济结构出现重大变革，新动能对经济的支撑作用明显增强；经济更具活力和韧性，一些关键性、基础性改革取得重大突破；推动对外开放深入发展，对全球经济治理的话语权大幅度提升；人民获得感、幸福感明显增强，形成世界上人口最多的中等收入群体；生态环境状况明显好转，全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强。

“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。”长期坚持、不断丰富发展习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把中央经济工作会议精神落到实处，我们就一定能确保明年经济工作开好局、起好步，推动我国经济发展产生更深刻、更广泛的历史性变革。

（责编： 郭爽）