打开网页——挑选产品——下单购买——送货上门，随着鼠标不断轻击，网上买菜“立等可取”，这样的生活方式已走进连云港千家万户，成为普通家庭的首选。作为该市连续五年打造鲜活农产品直供社区示范工程的缩影，目前已实现日均订单量600余个，惠及居民近3万户。

“农产品进社区，出发点就是为群众菜篮子减负，但长期以来，中间环节多、费用高、手续繁杂等问题不容回避。”连云港市商务局电商处负责人说。向顽疾“开刀”，改革不是“一纸空文”。从2013年起，该市正式启动《连云港市鲜活农产品直供社区示范工程五年行动计划》，通过政府引导、企业唱戏、市场运作的模式，逐步建立“高效、畅通、安全、竞争、有序”五位一体的鲜活农产品零售体系，真正让“减负”工程成为“民心”工程。

在连云港市菜篮子电子商务公司的网站主页，每天上榜的农产品都在不断刷新，“市民只要打开连云港菜篮子网，就能任意挑选到8大类400多个品种的鲜活农产品，仅需轻点鼠标或一个电话，可以自由选择时间到社区直供店或自助取货柜取货，价格比周边农贸市场同等品质农产品平均要低10%~15%。”该公司负责人说，作为示范工程首家“试水”企业，菜篮子公司依靠自主研发建成网络交易、物流配送等平台管理系统，推行网络化管理、工厂化配货、冷链化配送、智能化取货及全程化跟踪，已在市区形成50公里辐射半径的农产品直供社区配送圈，基本覆盖中心城区的主要居民小区。以B2C电子商务为核心，利用物联网技术有效嫁接，构建以连云港菜篮子网、得福商城和指尖商城为代表的电商平台，农产品进社区发挥“1+1>2”的效应。截至目前，三家电商企业共与全市近20家农产品基地、农民合作社、农业龙头企业签订了3年以上的产供合作协议，基本实现了“产销直达”。

建成大型配送中心1个，人工值守社区直供店80个，社区智能化无人值守自助终端直供点44个……示范工程推进五年来，惠民网点全盘布局，多元化配送体系成型，全市初步形成了以大型农产品批发市场和流通企业为主导，以批零一体化、连锁经营和社区直供（直销）为特征，以“线下”与“线上”相结合为发展趋势的鲜活农产品社区直供（直销）网络格局。

“让改革发展成果更多更公平惠及全体人民”，党的十九大报告描绘的美好愿景，也成为连云港市增进人民福祉的目标与动力。“我们将重点在土地、税收、用电、金融等方面补好短板，支持引导更多有实力的企业参与其中，搭建好满足居民多层次消费需求的农产品社区直供直销零售网络。”连云港市商务局局长任瑜说。

《光明日报》（ 2017年12月22日 07版）

（责编： 陈冰旭）