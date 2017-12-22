（新华社发）

一艘货轮即将停靠宁波舟山港穿山港区集装箱码头。

新华社记者 黄宗治摄

12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行。在网络上，经济话题迅速升温。

中央经济工作会议首提习近平新时代中国特色社会主义经济思想，引发网络媒体以及网民的关注。会议提出的“既不降低标准，也不吊高胃口”等语句很快在网上走红。会议提出的脱贫攻坚、污染防治、养老医疗、住房制度等方面的政策“礼包”受到网民欢迎。

关注重大判断

12月20日17时起，“新华视点”在新浪微博连续发布中央经济工作会议内容概要。第一条就是：中央经济工作会议首提习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。

“人民日报”微信公众号转发这则消息后，30分钟内阅读量突破10万。网友“铜豌豆”留言说，“有了方向，知道往哪儿走，剩下的就是撸起袖子加油干！”网友“061202”说，“我们年轻人赶上了新时代，干劲十足、动力十足。”网友“听你的远方”说，“祖国越来越强大，一幕幕变化都是我们所能亲身感受的。新时代，紧跟习近平总书记的领导，实现中华民族的伟大复兴。”

在中央经济工作会议召开期间，习近平总书记关于经济工作的论述，在网上赢得很高的点击量和阅读量。

12月19日，“人民日报”微信公众号发布文章《必读！习近平对中国经济的8个最新判断》，阅读量超过10万，点赞数超过5000。

同日，“央视新闻”微信公众号推出的报道《习近平论述经济工作的“一二三四五六”》，短时间内阅读量就突破10万，点赞数超过2000。文章概括了习近平关于经济工作的一个重要判断、“两手合力论”、三个“不会变”、四个“没有变”、五大发展理念、六大关键词。

阅读习近平总书记系列论述后，网友“十八公”留言说，“中国发展是中国人民之福，也是世界各国机遇！”网友“我不懂飞翔”认为，“稳中求进，应长期坚持。”网友“方人也”说，“经济与环境共同发展，创造良好的发展模式，引领中国走向绿色经济强国。”

中央经济工作会议作出的一个重要判断引发关注，那就是“我国形成了世界上人口最多的中等收入群体”。会议认为，人民获得感、幸福感明显增强，脱贫攻坚战取得决定性进展，基本公共服务均等化程度不断提高，形成了世界上人口最多的中等收入群体。

“今日头条”手机客户端开设了“聚焦中央经济工作会议”的专题。很多网友在“我国形成了世界上人口最多的中等收入群体”这一话题下留言。网友普遍关心的是中等收入群体的标准以及基于这一判断，未来中国经济如何发展。

热议民生话题

12月20日下午，中央经济工作会议内容公布后，很多语句迅速在网上走红：“打好精准脱贫攻坚战，既不降低标准，也不吊高胃口”“打赢蓝天保卫战”“要突出问题导向，尽力而为、量力而行”……

事实上，每年的中央经济工作会议都会引出不少热点话题。“新华视点”微信公众号制作了“5年中央经济工作会议热词表”。表格显示，2012年的热门词句是：把饭碗牢牢端在自己手中；农业转移人口市民化；棚户区改造。2013年是：营改增；利率市场化；地方政府性债务。2014年是：经济发展新常态；排浪式消费；职业农民。2015年是：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板；购租并举。2016年是：房子是用来住的、不是用来炒的；工匠精神；百年老店。

网络上最热的莫过于民生话题。今年的会议提出，注重解决结构性就业矛盾，解决好性别歧视、身份歧视问题；着力解决中小学生课外负担重、“择校热”、“大班额”等突出问题……“新华视点”还梳理了中央经济工作会议透露的民生8大新看点，其中包括脱贫攻坚、污染防治、养老医疗、住房制度等。这些民生话题引发网民的共鸣。

在微博、微信、手机新闻客户端上，网友的大部分留言都与民生话题有关。在“新京报”新浪微博页面上，网友“旅行同路人”留言说：“感受到政策的温暖。”在“凤凰新闻”手机客户端上，网友“Who I Am”说，“认认真真、一件一件地把民生实事做好！”

新华网一篇《惠民政策“专列”再出发》的文章指出，幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶……民之所望，政之所向。中央经济工作会议提出了一系列政策目标和要求，直指民生关切，将践行十九大的庄严承诺：“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”；“我们要坚持把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，带领人民不断创造美好生活！”

解读会议精神

中央经济工作会议内容公布后，很多网络媒体第一时间对会议内容进行了整理解读。

各大新闻网站转载了人民日报社论《牢牢把握高质量发展这个根本要求》。文章指出，刚刚闭幕的中央经济工作会议，是党的十九大后党中央召开的第一个全国性会议，会议认真总结党的十八大以来我国经济发展历程，明确了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，全面部署明年经济工作，对于我们统一思想、深化认识，打好决胜全面小康社会三大攻坚战，推动我国经济高质量发展，具有十分重大的意义。

“新华网”微信公众号发表文章《这次中央会议，这93个重要论述你必须知道》。文章根据新闻通稿，整理出93个重要论述。包括：稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持；按照党的十九大的要求，今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，等等。

“央广新闻”微信公众号发表文章《重磅！年度最高级别的经济工作会议传递了这些重要信息》。文章整理出12条重要信息，包括：解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题；加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，等等。

（责编： 陈冰旭）