习近平总书记在中共十九大报告中指出：各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

中共十九大闭幕不久，11月10日，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲，勾画了新时代中国与世界互动的美好前景，郑重宣告中国将开启“推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体的新征程”。

事关人类前途命运

地球是人类共同的家园。今天，世界正处在大发展大变革大调整时期，为了让和平事业薪火相传，让发展动力源源不断，让文明光芒熠熠生辉，中国共产党向世界提出了中国方案：构建人类命运共同体。

构建人类命运共同体，事关人类发展前途与命运，不仅有基础和条件，而且有迫切需要。习近平切实回应国际社会的共同诉求，准确把握中国与世界关系的历史性变化，在纽约联合国总部、瑞士达沃斯世界经济论坛年会和联合国日内瓦总部发表演讲，提出了中国的全球化观、全球治理观和构建人类命运共同体。核心内涵归结起来就是：要和平不要战争，要发展不要贫穷，要合作不要对抗，要共赢不要单赢。

构建人类命运共同体直面当今世界最重要问题，解决了人们心中最大困惑，拨云见日，为世界发展和人类未来指明正确方向，既是为当代人着想，更是为子孙后代负责。

多次写入联合国决议

构建人类命运共同体是当代中国外交的重大创新成果，受到国际社会高度评价和热烈响应，产生了广泛而深远的国际影响。

今年2月10日，联合国社会发展委员会第55届会议协商一致通过“非洲发展新伙伴关系的社会层面”决议。这是联合国决议首次写入“构建人类命运共同体”理念。

今年11月1日，“构建人类命运共同体”理念再次载入两份联合国决议，这也是这一理念首次纳入联合国安全决议。联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉说，中国近些年在裁军、维和等方面的贡献有目共睹，“构建人类命运共同体”理念与联合国的共同安全的和平理念高度契合，给充满不确定的世界指明了方向，提供了中国方案，符合各国共同利益。

大道之行，天下为公。从和平共处五项基本原则，到和平与发展是两大时代主题的战略判断；从对世界经济增长贡献率超过30%，到提出共建“一带一路”倡议、构建人类命运共同体，中国始终把为人类作出更大贡献作为自身使命。

关键在于共同行动

构建人类命运共同体的美好目标任重而道远，关键在于国际社会的共同行动。

习近平强调，构建人类命运共同体，国际社会要从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等方面作出努力。具体行动是：坚持对话协商，建设一个持久和平的世界；坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界；坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界；坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界；坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国将以实际行动，坚定不移推动构建人类命运共同体，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为人类持久和平、发展和繁荣不断贡献中国智慧和力量，让人类命运共同体的美好愿景与中华民族伟大复兴的中国梦交相辉映。

（责编： 陈冰旭）