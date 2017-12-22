明年计划100万人脱贫、3500个贫困村退出、30个县摘帽

2017年成绩单

已完成15个县、3769个村、108.54万人的脱贫攻坚任务验收

新改建现代农业产业基地400万亩；实现贫困家庭新增转移就业15.2万人；解决100.7万贫困学生就学困难；四项扶贫基金总规模达到107亿元

完成对2014年—2016年已脱贫对象“回头看”，扎实开展“回头帮”

实现贫困村“五个一”和非贫困村“三个一”驻村帮扶全覆盖

12月21日，甘孜州炉霍县泥巴乡次郎村贫困户色拉降泽在院坝里砌花台，“等天气暖和就种花，用美美的院子迎接新生活！”通过公益岗位、捡菌子、集体经济分红等，色拉降泽今年顺利脱贫。

在四川省，像色拉降泽一样摘掉“穷帽”的人还有很多。12月21日，记者从省扶贫移民局获悉，四川省目前已完成15个县、3769个村、108.54万人的脱贫攻坚任务验收，贫困村贫困户年度脱贫攻坚任务如期完成。

今年以来，四川省锁定“两不愁、三保障”和“四个好”目标，全力以赴扎实推进精准扶贫精准脱贫工作，先后召开 4次全省性大会、9次省脱贫攻坚领导小组会议。四川省出台关于进一步加快推进深度贫困县脱贫攻坚的意见，确定深度贫困县45个；制定深度贫困地区脱贫攻坚实施方案，以及加强深度贫困地区帮扶力量、人才振兴、飞地园区建设、禁毒防艾等4个意见。东西部扶贫协作落实5.38亿元帮扶资金，省内对口帮扶投入11.65亿元、实施项目673个。

年度成绩单亮点多。新改建现代农业产业基地400万亩；实现贫困家庭新增转移就业15.2万人；解决100.7万贫困学生就学困难；四项扶贫基金总规模达107亿元；完成对2014年—2016年已脱贫对象“回头看”，扎实开展“回头帮”；实现贫困村“五个一”和非贫困村“三个一”驻村帮扶全覆盖。

四川省始终把脱贫攻坚作为头等大事来抓。2018年计划实现100万贫困人口脱贫、3500个贫困村退出、30个贫困县摘帽。全省除成都外，20个市（州）均有减贫任务，涉及137个县（市、区）。

30个明年计划摘帽贫困县中，有12个深度贫困县。从全省分布来看，乌蒙山片区4个、秦巴山区14个、高原藏区11个、大小凉山彝区1个。“四大片区”明年共有2838个贫困村计划退出，片区外明年计划退出的贫困村有662个。

明年，四川省将落实就业扶贫九条措施，力争实现贫困劳动力转移就业规模达90万人；高质量完成34万人易地扶贫搬迁和年度危房改造任务；加强生态扶贫，大力开发扶贫公益岗位；强化45个深度贫困县高校、医院、企业等帮扶力量；建好用好成阿、甘眉、德阿、成甘等飞地园区平台。

（责编： 陈冰旭）