2017年10月，党的十九大制定了新时代中国特色社会主义的行动纲领和发展蓝图，提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。12月8日，习近平总书记主持中央政治局第二次集体学习时指出：“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。”

在国家战略的推动下，中国数字经济将不断创造新的可能，一个全新的、充满活力的中国将呈现在世界面前。2017年第四届世界互联网大会首次推出了《世界互联网大会蓝皮书》（以下简称“《蓝皮书》”），深入分析了世界数字经济发展现状和中国数字经济的全球定位。以下是报告相关内容的整理。

什么是数字经济？

2016 年 9月在杭州举行的二十国集团(G20)领导人峰会通过了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》，各国就如何认识数字经济达成了基本共识：数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化重要推动力的一系列经济活动。

《蓝皮书》指出，数字经济包括数字产业化与产业数字化两大部分。所谓数字产业化，主要集中在信息的生产与使用环节，涉及信息技术创新、信息产品与信息服务的生产与供给，对应的产业部门主要为信息制造业、信息通信业、软件服务业等信息产业部门，还包括基于互联网平台的信息技术服务新业态、新模式。

所谓产业数字化主要集中传统产业部门对信息技术的应用环节，数字化投入为传统产业部门带来的生产数量和生产效率提升，构成数字经济的重要组成部分，产业数字化具体包括数字化投入对传统农业、工业、服务业的贡献。

数字经济成为全球经济增长新动能

《蓝皮书》分析认为，数字经济代表着新的技术范式，推动全球经济走向复苏。技术进步推动产业革命，移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等一系列网络信息技术具有基础性、广泛性、外溢性、互补性特征，促进分工精细化，推动生产工具智能化，提升生产效率，降低交易费用，促进供需更高效率匹配，推进各国数字经济发展壮大，为全球经济复苏提供新动能。

数字经济代表着新的资源要素，夯实全球可持续增长的数据稟赋；数字经济也代表着新的制度体系，推动全球经济制度进入新一轮变革。在生产制度结构方面，开放式创新模式涌现，智能化生产方式孕育，基于平台的灵活就业规模不断扩大，平台型产业生态快速兴起；在社会制度结构方面，数字化生活方式日益流行，新的治理结构与方式也逐渐成形。

数字经济是新时代全球产业竞争的制高点，积极布局发展数字经济已经成为主要国家的共同选择，全球数字经济正在以超出预测的速度呈指数比例地扩张。主要国家依靠数字经济抢占全球竞争制高点的态势更加明显：

第一，数字经济规模不断扩大。2016 年美国数字经济总量达到11万亿美元，中国数字经济规模为3.8万亿美元，日本为2.3万亿美元，英国为1.43万亿美元。

第二，数字经济比重不断提升。2016 年美国数字经济占GDP的比重为59.2%，英国为54.5%，日本为45.9%，中国为30.1%。

第三，数字经济发展速度高于GDP增速。2016 年美国数字经济增速高达6.8%，同期GDP增速为1.6%，日本数字经济增速为5.5%，同期GDP增速为0.9%，英国数字经济增速为5.4%，同期GDP增速为2%，中国数字经济增速高达16.6%，显著高于同期GDP6.7%的增速。

中美两国是世界数字经济双子星

中国是世界上数字经济投资最活跃的国家之一，《蓝皮书》显示，2016年中国数字经济总量达到22.6万亿元，跃居全球第二，占GDP比重达30.3%，成为经济增长的新引擎和新亮点。在虚拟现实、自动驾驶、3D 打印、机器人、无人机和人工智能等关键类型的数字技术的风险投资方面居于世界前三。中国是世界上最大的电子商务市场，占全球电子商务交易额的40%以上。中国也是全球移动支付的主要力量，是美国交易额的11倍。

美国是数字经济发展最成熟的国家，2016 年数字经济规模位居全球第一，互联网消费规模达到 11330亿美元，排名世界首位。美国和中国两个国家垄断了80%以上的“独角兽”公司，其中51%的独角兽公司总部位于美国。

《蓝皮书》引麦肯锡公司今年12月发布的《数字中国：提升经济全球竞争力》报告指出，中国在虚拟现实、自动驾驶、3D打印、机器人、无人机、人工智能等多个数字经济领域的风险投资规模均位列全球前三。有分析认为，市场体量庞大、数字化生态圈丰富、政府持开放态度等因素成就了中国数字经济的繁荣。

正如习近平总书记在致第四届世界互联网大会的贺信中所讲，中国数字经济发展将进入快车道。作为塑造全球数字化格局的重要力量，中国将顺应互联网发展带来的历史机遇，以数字经济为重要驱动力，从产业投资、商业模式和全球治理等多个领域引领全球新趋势。

（责编： 陈冰旭）