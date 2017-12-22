央视网消息： 2017年，中国在各个领域取得了许多令世界瞩目的成就。让我们一起乘时光隧道，去重温那些令人骄傲的时刻吧！

复兴号：血统纯正的“中国制造”

△2017年6月25日，中国标准动车组命名为“复兴号”。

6月26日，具有完全自主知识产权的“复兴号”在京沪高铁上双向首发。与“和谐号”相比，“复兴号”设计寿命提升了50%，时速最高达400km/h，噪音更小，同时车厢里提供充电、wifi以及阅读灯等设施。

“复兴号”的出现，意味着中国高铁从最早的“洋基因”、“混血”、“以我为主”，现在由内而外都是“纯中国血统”了，特别是软件全部是自主开发，标志着中国高铁迈出了“从追赶到领跑”的关键一步。

“墨子号”抢占量子科技制高点

△“墨子号”在国际上率先实现千公里级量子纠缠分发。

8月10日，中国科学院对外宣布，“墨子号”量子科学实验卫星上天一年，已圆满完成量子纠缠分发、量子密钥分发、量子隐形传态三大目标。“墨子号”开启了全球化量子通信、空间量子物理学和量子引力实验检验的大门，为中国在国际上抢占了量子科技创新的制高点。

“深海勇士”号海试成功

10月3日，历经50多天，我国“深海勇士”号载人潜水器在南海完成全部海上试验任务后，随“探索一号”母船顺利返航三亚港。这次海试，进一步全面检验和验证了4500米载人潜水器的各项功能和性能，海试的成功标志着研制工作取得圆满成功！

“深海勇士”是中国第二台深海载人潜水器，与“蛟龙号”最大的不同是，它的国产化达到95%以上。其浮力材料、深海锂电池、机械手全是中国自己研制的。

大飞机C919试飞成功

5月5日，我国自主研制的首架喷气式大型客机C919在上海浦东机场成功首飞。12月17日，第二架C919大型客机成功首飞，顺利凯旋！两次试飞意味着C919大型客机的研制工作迈出了关键一步，全面试验试飞的新征程逐步拉开。

C919最大航程超5000公里，综合性能处于国际领先水平，可与波音737和空客A320媲美。

首艘国产航母下水

4月26日，中国首艘国产航母在大连造船厂正式下水。第一艘国产航母完全自主设计、自主配套、自主建造，标志着中国国防实力迈向新阶段，象征国家的军事建设迈向一个新的里程碑。

新型万吨级驱逐舰首舰下水

有航母自然要有护航舰队。6月28日，海军新型驱逐舰首舰下水仪式在上海举行。这艘我国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰，达到了世界同类舰艇先进水平，是海军实现战略转型发展的标志性战舰。

首次海域可燃冰试采成功

5月18日，我国首次实现海域可燃冰试采成功，标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。中国不断刷新海域连续试采天数的纪录，引发了全球的关注。

中国造世界首台光量子计算机

5月3日，世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机在我国诞生。这个“世界首台”是货真价实的“中国造”。这台量子计算机原型机的取样速度比国际同行类似的实验加快至少24000倍。

量子计算利用量子相干叠加原理，具有超快的并行计算和模拟能力。计算能力随可操纵的粒子数呈指数增长，可为经典计算机无法解决的大规模计算难题提供有效解决方案。

塞罕坝成为世界生态文明典范

△塞罕坝林海中的风力发电设备

55年来，从一棵松到百万亩林海，从最初的369人毅然上坝到三代人传承不息，塞罕坝人将荒山沙地变成绿水青山，创造了令世界为之惊叹的奇迹，用了不起的变化成就了“生态文明建设范例”。12月5日，联合国环境规划署将“地球卫士奖”授予塞罕坝林场建设者，以表彰他们变莽莽荒漠为郁郁林海的功绩。

天舟一号：最牛快递小哥

4月20日，天舟一号货运飞船成功发射升空， 并于4月27日成功完成与天宫二号的首次推进剂在轨补加试验，这标志天舟一号飞行任务取得圆满成功。

天舟一号是中国自主研制的首艘货运飞船，其核心任务是与天宫二号空间实验室交会对接、实施推进剂在轨补加等。该任务的成功实施为构建天地往返系统，为建设长期有人照料的空间站、搭建开放的国际太空科研平台铺平了道路。

北斗卫星开始全球组网

2017年11月5日，中国第三代导航卫星顺利升空，它标志着中国正式开始建造“北斗”全球卫星导航系统。北斗三号第二组卫星预计明年发射。

首颗天文望远镜卫星成功发射

6月15日，我国成功发射硬X射线调制望远镜卫星“慧眼”。“慧眼”是我国首颗大型X射线天文卫星，设计寿命4年，他的成功研制和发射意味着中国在空间高能天体物理领域长期没有自主观测数据的历史即将结束。

港珠澳大桥主体工程全线贯通

2017年7月7日，港珠澳大桥海底隧道贯通，这是国内首条外海沉管隧道，也是当今世界上最长、埋深最深、综合技术难度最高的沉管隧道。这意味着，港珠澳大桥实现了主体工程全线贯通。

△2017年5月2日，港珠澳大桥沉管隧道吊装进入海底

海底沉管隧道技术难度极高，中国曾想让荷兰公司提供技术支持，然而对方漫天要价，世界上其他沉管隧道经验又无法照搬套用。于是中国选择从零开始，自主攻关，成就了中国建设史上施工难度最大的跨海桥梁，被业界誉为桥梁界的“珠穆朗玛峰”。

图/视觉中国

2017

“强国利器”挺起“中国脊梁”，

使国人自豪，让世界慨叹！

未来

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（本文来源：央视新闻微信公众号）

（责编： 陈冰旭）