□新时代新气象新作为

如果把大运河比作一条“文脉”，那么江苏苏州、无锡、常州、镇江、扬州、淮安、宿迁、徐州这8个城市群的历史文化传承，就是镶嵌在其中的闪亮珍珠，共同点缀着中华文明的渊源博大。

据了解，随着上塘河、山塘河等5条运河故道以及山塘古街等一并列入世界文化遗产名录，仅大运河苏州段沿线，就有国家登记保护的物质文化遗产690处，其中全国重点文物保护单位34处、江苏省文物保护单位138处，另有第三次文物普查新发现1919处。苏州市地方志办公室原主任徐刚毅感受到，大运河文化遗产保护将全面“提速”。

“2014年6月中国大运河被列入世界文化遗产名录，作为2004年起率先投入到‘申遗’行动中的扬州市，我们在做好文物本体保护的基础上，率先颁布实施了大运河扬州段保护规划，制定了大运河遗产保护规范性文件，建立了数字管理平台和遗产监测预警系统，每年都对大运河沿线遗产保护情况进行巡查。”扬州市政协主席、世界运河历史文化城市合作组织主席朱民阳介绍说。

朱民阳介绍，通过对重点生态敏感区和永久性绿地进行立法保护，扬州市仅2017年以来，就启动实施了27个重点生态建设和环境治理项目，为大运河构筑一道坚强有力的生态安全屏障。

《法制日报》记者了解到，近年来大运河江苏段沿线城市着力开展大运河保护工作，针对性解决整体保护与区域性保护利用的矛盾，尤其是解决“碎片化”保护现象问题，建立了全方位的综合性管理和保护机制。

“为加强大运河遗产保护工作的科学性、系统性，淮安与相关机构合作编制了板闸遗址保护方案、北门城墙遗址保护展示方案、淮安运河公共艺术策划方案等6个专项规划方案。”淮安市文广新局副局长李倩介绍。

据了解，江苏省旅游局2012年就编制了《江苏省古运河旅游发展规划》，确定了古运河旅游项目库，2017年8月又重新编制了《大运河江苏段旅游发展规划》，以世界文化遗产保护和利用的高标准，对大运河江苏段旅游业发展思路进行重新梳理，突出保护优先、整体发展理念。

江苏省水利厅制定实施《大运河文化带建设水利专题工作方案》，并在相关法律法规基础上，落实最严格水资源管理制度，建立了最严格水资源管理制度的考核体系，提升大运河水资源管理水平。

目前，通过实施“河长制”，江苏还建立了大运河两位省级河长、40位市县级河长，沿线乡、村级河长的五级河长体系，并通过加大行政执法力度，开展打击非法采砂、拆除侵占河道等违法违规行为，全面建立了岸线利用准入、岸线资源有偿使用和有效退出机制。

在漕运总督府衙所在地淮安市，2017年12月2日，江苏省人大常委会批准了《淮安市文物保护条例》，其中明确在世界文化遗产核心区、缓冲区内进行建设的，应当按照世界文化遗产的保护要求和国家、省、市有关世界文化遗产保护规划要求，实行建设项目遗产影响评价制度，依法履行报批手续，建设单位应当严格按照报批许可的方案实施。

就在当天，江苏省人大常委会还批准了《苏州国家历史文化名城保护条例》，“保护大运河（苏州段）世界文化遗产”的文字，正式写入地方性法规。其中不仅明确了对古城历史河道水系保护，还明确了新建建设项目实行“雨污分流”，对雨污合流排入城市污水收集系统，明确规定不得排入河道，以保护整个运河水系水质健康。

“我们将贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，坚持以文化建设为引领，统筹保护好、传承好、利用好，促进创造性转化、创新性发展，努力把江苏大运河建设成高颜值的生态长廊、高品位的文化长廊、高效益的经济长廊，使之成为大运河文化带的样板区和示范段。”江苏省委常委、宣传部部长、统战部部长王燕文在12月21日举行的江苏全省大运河文化带建设工作联席会议第一次全体（扩大）会议上坚定表态。

按照部署，江苏省、大运河沿线8个设区市将全部建立大运河文化带建设联席会议及其办公室，通过建立强有力的协调机制，做好规划编制工作，强化各地各部门对大运河沿线河岸整治、生态修复、遗产保护、文化传承、资源利用等工程项目支持力度，加强督查考核机制，推动大运河文化带建设的各项任务“落地见效”。

据悉，江苏省环保厅按照“绿水青山就是金山银山”的理念，以“构筑高颜值的生态长廊”为目标，统筹推进水环境治理、水生态修复、水资源保护等系列法治保护机制。截至11月底，大运河江苏段38个省考断面水质优三类水比例达到76．3％，全面消除了劣五类断面。通过推动沿线建立区域生态环境监测网络，强化环境司法联动，大力推进大运河保护的长效机制，让这条滋润沿岸人民生活发展的大动脉，绽放出更加耀眼光辉。

（责编： 陈冰旭）