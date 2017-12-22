华电云南公司驻村工作队长、驻村第一书记 连伟（左二）

央视网消息： 曾经的连伟是一名战士，作为军人保家卫国；转业后的他仍然奋战在一线，作为华电云南公司驻村工作队长、驻村第一书记，积极投入到国家精准扶贫攻坚这场硬战中。

地处祖国西南边陲的云南，一直是扶贫攻坚的“主战场”。生活条件艰苦的人家比比皆是，亟待改善。连伟先后2次主动申请到最边远的怒江州、普洱市西盟佤族自治县工作队任指导员、扶贫工作队长。

科技示范田项目

用好产业项目 发展精准扶贫“铁抓手”

连伟认识到，要真正帮助村民脱贫致富，产业是增收致富的“摇钱树”。到了怒江州泸水市称杆乡自把村后，他以项目扶持为主要手段，与贫困识别结果相衔接，因人制宜、因户施法，开展畜牧草、苦荞、小米辣的种植试验，畜牧草和苦荞种植推广，选定了豆科、菊科、禾本科等18种优质高产牧饲草品种种植。

在自把村的空地上开辟了科技示范田开始试种，连伟开荒、撒种、浇水、除草、记录，用心做着每一件事情。截止2017年6月已经发动20户村民进行牧草的实地推广试种，提供种籽50公斤，投入资金5000余元，并在自把村各区域建成牧草种植示范田20余亩。

用心植入精准扶贫“造血”干细胞

精准“扫描”每户贫困户

让农村贫困人口如期脱贫、摘掉穷帽，必须做到“输血”和“造血”相结合。连伟发挥军人的优良作风，靠前指挥，驻进村、沉下心，真扶贫、扶真贫，用真心换民心、变“输血”为“造血”。

从他记录的厚厚的日记本中，可以看出他从精准“扫描”每户贫困户情况入手，到因地施策、因户施策，每天奋战一线，把脱贫攻坚的军令状明确到每一天，每一户、每一项、每一人到每一个行动中。入户调查摸民情是基础，目前，他共计走访全村285户，建档立卡便识别。他协调公司本部及下属驻滇单位37名领导干部全员参与，下发帮扶户“挂包帮、转走访”贫困户联系卡37张，工作队留存37张。截至2016年年底，全村285户中已脱困50户150人。

为老人送去军大衣保暖

扶贫扶在点子上 真情温暖村寨

自参加扶贫工作队以来，连伟履行了“扶贫就要扶在点子上”的承诺。他把自己的所有时间和爱心都倾注在了扶贫攻坚战中。

西盟佤族自治县的佤族村寨，高低不平，特别是到了晚上，整个村庄没有一盏路灯，靠的是手电筒，经常有村民被滑到受伤，连伟看在眼里，急在心里，并暗下决心，一定要解决这个问题。经多方协调，2013年11月3日，由华电云南公司向西盟县中课乡中课村委会投资9万元捐赠的20盏太阳能灯完成了安装。解决了该村寨一直以来夜晚没有公共照明的难题。

83岁的老共产党员村民付次扒，双眼失眠，无依无靠，生活困难，自从连伟到这个村以后，只要一有空就去看望老人家，他把老人当做自己的父亲一样孝敬。至今一说到连伟，老人都会激动地落下眼泪，并竖起大拇指说到：连伟太好了，他比我的亲儿子还好。

扶贫攻坚，事关人民群众福祉，事关全面建成小康社会大局。连伟说，履行好扶贫工作队长的责任，责任重大，使命光荣，这既是党和人民寄予他的重要使命，更是作为一名军人和共产党员的职责，也是他人生最大的追求。（素材来源：中国华电集团）

（责编： 陈冰旭）