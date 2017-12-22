“以前给孩子买奶粉、尿不湿，代购要等十几天，质量还没保障。现在来‘中大门’买，品牌全、质量真，现场提货，价钱还特别实惠！”12月8日，在河南省“中大门”保税直购体验中心，越来越好的购物体验，让郑州市民徐雪娜十分感慨。

依托国内保税仓集中备货，相关部门全程监管，“中大门”的线上线下一体化新零售模式，实现了跨境购物“零时差、零价差、零标准差”，越来越多的河南人像徐雪娜一样感受到河南对外开放后生活上的变化。

党的十九大报告指出，“推动形成全面开放新格局”。在“一带一路”建设中，河南以开放精神一以贯之，逐渐走向开放前沿。

“对外开放是推动河南发展的关键一招，必须始终在全国大局下谋划和推动发展。”河南省委书记谢伏瞻多次强调，要加快建设郑州-卢森堡“空中丝绸之路”，深度融入“一带一路”建设，积极服务国家开放整体战略。

在此背景下，虽无沿边靠海的优势，但河南极致发挥九州腹地的区位优势，形成立体综合交通枢纽，打造空陆网三条“丝绸之路”，深度融入“一带一路”建设。

12月7日，郑州机场国际西货站，一架刷有卢森堡货航标识的货机正在卸载货物。来自南美的车厘子刚下飞机，便要乘冷链车从这里奔赴山东济南。

“前三季度国际冷链物流业务量发展迅猛，与去年同期相比增长100%。”郑州国际陆港开发建设有限公司常务副总经理杨文俊介绍说，从2014年的1.4万吨，到2016年的10.7万吨，卢森堡货航运量每年增长40%以上，郑州—卢森堡“空中丝绸之路”一天比一天热闹。

“陆上丝绸之路”同样光彩熠熠。在亚欧大陆上，中欧班列（郑州）往来也更加频繁。

“跟海运和空运比，中欧班列的竞争优势很明显，时间是海运的1/3，费用是空运的1/3。”上海台骅货运代理有限公司经理孔卫东说，中欧班列（郑州）开通4年多来，公司从起初的两个人到现在的20多人，货物种类也不断拓宽。

而借助陆空两条“丝绸之路”，河南省深耕跨境贸易，实现“买卖全球”，一条“网上丝绸之路”也正在成型。

在郑州综合保税区E贸易全球智能物流分拣中心，每天数十万计的跨境快件通过6个系统集成的极速物流分拣带上，完成从“全球——河南——中国”的双向贸易轨迹。

“‘中大门’保税直购体验中心可以让消费者现场下单、现场提货，让世界商品‘一站到家’。”河南保税集团副总裁韩爱娟说，河南已经接通了郑州至全球的“网上丝绸之路”。

空陆网“丝绸之路”三路并举，不仅为河南构建立体化全方位对外开放新格局、探索与欧美发达经济体合作打开了新空间，还有力推动河南从内陆腹地走向开放前沿，在支撑“一带一路”建设和服务全国大局中发挥更大作用。

在郑州航空港智能终端产业园的品牌墙上，中兴、酷派、首弘等手机企业标识赫然在列。产品展示区，投影手机、裸眼3D手机……一个个高科技智能产品竞相亮相。

数据显示，2016年，航空港区手机产量2.58亿部，约占全球手机供货量的七分之一。“一带一路”建设号声嘹亮，枢纽优势逐渐呈现“溢出”效应，以智能手机为代表的智慧产业集聚初步定点河南。

（责编： 陈冰旭）