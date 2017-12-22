[视频]【新时代 新气象 新作为】湖北武汉打造年轻人就业创新之城

十九大报告指出：人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。中部城市湖北武汉，推进人才发展体制机制改革，打造年轻人的就业创业之城、梦想之城。

19日，武汉新出台《大学毕业生保障性住房管理办法》，明确大学毕业生购买安居房和租赁住房，有20%的优惠。这项政策与其它配套人才政策一道，让武汉更具吸引力。

统计显示，十九大以来的两个月，平均每天有2000多名大学毕业生落户武汉。

然而在过去，武汉对本地大学生都缺乏吸引力。武汉有众多的高校、科研机构，在校大学生超过百万，居全国前列。但每年毕业的30多万人，有三分之二都流向了沿海地区。

如何“留住人才”？武汉把“招才引智”列为“一把手工程”，由组织部牵头，成立专门机构——招才局，打破部门界限，统一推进。

根据武汉的大学毕业生落户新政，大学毕业生只要年龄不满40周岁的，都可以申请落户，而硕士、博士更是“零门槛”落户。

让人才留得下，还要干起来。武汉又推出一系列鼓励大学生就业创业的相关措施，激活人才活力。十九大之后，当地连续举办20多场校园招聘会，用高薪优岗留住毕业生。记者发现，有不少大学毕业生放弃一线城市，来武汉工作生活。

这两个月，已有13万多大学毕业生落户武汉，当地计划到2022年留住一百万大学生就业创业。

（责编： 陈冰旭）