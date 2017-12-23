【原标题】新媒关注北京今冬空气“异常好”：治理见效 也多亏天帮忙

新媒称，秋冬季节烧煤取暖容易产生空气污染，环境治理有方的北京市今年有望达到PM2.5浓度每立方米60微克的目标。但专家也指出，要达到更高标准，北京还需在关停散乱污企业以及减煤脱煤等方面下更大功夫。

据新加坡《联合早报》网站12月22日报道，北京市民杨晶（35岁）每次看到蓝天白云，都会忍不住拍照晒在朋友圈。

不过今年下半年以来，尤其是入冬以后，她已经很少这么做了。“感觉这几个月，几乎天天都是蓝天，已经不是什么稀罕事儿了，放上朋友圈也没多少人点赞。”

有望年底完成“大气十条”目标

报道称，北京秋冬季节是采暖季，各地因烧煤取暖而容易产生空气污染。不过不少北京市民都发现到，今年入冬以来北京地区空气质量异常良好。受访专家说，除了政府的环境治理手段收到成效，也多亏了“天帮忙”，北京今年有望达到细颗粒物（PM2.5）浓度每立方米60微克的目标。

不过专家指出，要达到中国国家标准、甚至是世卫组织的标准，北京市还需在关停散乱污企业等方面下更大功夫、继续减少用煤，甚至完全脱煤。

中国政府在2013年出台史上最严的《大气污染防治行动计划》（简称“大气十条”），要求在2017年底之前，全国地级以上城市PM2.5浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；北京市PM2.5年均浓度也要控制在60微克/立方米左右。

据北京市环保局最新数据，北京11月的全市PM2.5浓度达到46微克，为历史同期最低，也接近世卫组织建议的25微克以下。

同时，北京今年1月至11月的平均PM2.5浓度已达58微克，有望在年底如期完成大气十条的目标。

年初刚创下最长重污染连续预警纪录

报道称，北京今冬的蓝天，迟至今年年初都是无法想象的。今年元旦期间，市里被“雾霾锁城”，重污染预警两度被延长、重污染情况持续超过200个小时，创下了北京持续空气重度污染及连续预警总时长最长的历史纪录。

而今，实时播报空气质量的“在意空气”应用数据显示，截至12月21日，北京10月以来只出现过六天（7%）中度以上污染。

中国环境保护组织公众环境研究中心主任马军接受《联合早报》访问时分析，北京今年经常出现蓝天白云，靠的是“人努力、天帮忙”。

他说：“北京处在华北平原北端。过去几个月，每隔几天就有较强冷空气活动，北风一吹，就把蒙古和西伯利亚地区的清洁空气输送到北京，也吹散了污染物。”

“更重要的是，政府也做了大量工作，淘汰了不少燃煤电厂、重污染工业企业、加强督察执法，以及加速淘汰高排放车辆，这都有助减少污染物。”

“煤改气”“煤改电”起作用

绿色和平中国区气候与能源项目主任李硕告诉《联合早报》，除了大型工业企业限产，“煤改气”“煤改电”也在控污方面发挥了作用。

报道称，根据官方部署，今年10月底前，京津冀28个城市要完成300万户以上的以电代煤、以气代煤。

李硕说：“燃煤取暖是冬季两大污染源之一，如果能有效控制和减排，就能改善空气质量。”

马军则分析，若优先测算民用天然气，供应是足够的。问题是，大规模高耗能企业也进行“改气”工程，推高了市场对天然气的需求。

报道称，他说，由于涉及到企业利益和地方经济增长，一些产能落后、高能耗、污染问题严重的大型企业仍获准继续运行，并通过煤改气来确保环保评估过关，结果同民用天然气形成了市场竞争。

马军认为，此类产能落后的企业应加速淘汰。

展望未来，马军说，北京既然已实现每立方米60微克的目标，下一步应朝国家PM2.5浓度标准迈进，持续打好蓝天保卫战。

报道称，中国定下的全国重点城市PM2.5浓度标准为每立方米35微克。根据世卫组织的标准，发展中国家应逐步改善空气中PM2.5浓度，从35微克到25微克，最后达到15微克。

马军说：“我们达到PM2.5浓度60微克已经很不容易，也是巨大的进步，但距离国家标准还有一段路，而且在国际上，这还已经是比较宽松的标准。北京接下来还要付出更大的努力。”

清华大学环境学院院长贺克斌接受媒体访问时就说，民用散煤和散乱污企业治理力度还要加大，继续推进煤改气，才能进一步改善空气质量。

报道表示，由于燃煤是空气污染的一大来源，自然资源保护协会的能源、环境与气候变化高级顾问杨富强提出，应进一步压减燃煤用量。

他说，煤炭使用已在2013年达到拐点，目前燃煤占能源使用比例为62%。他估计，这占比还需下降到约40%。

杨富强说：“煤炭逐步被淘汰已是大势所趋，目前北京燃煤量是800万吨，到了2020年预计会下降到200万吨，甚至在未来，我们可以期待北京完全脱煤，改用天然气或电力。”

↑资料图片：2017年12月21日拍摄的颐和园十七孔桥“金光穿洞”美景。新华社记者 张铖 摄

（责编： 常邦丽）