“要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。”刚刚闭幕的中央经济工作会议，为中国经济发展把向定调，也为中国品牌建设指明未来。提升经济发展质量，加强品牌强国建设，成为新时代的新命题。

12月22日，由人民日报社主办的2017中国品牌论坛在北京举行。围绕“新时代 新供给 新动力”主题，与会嘉宾畅谈品牌建设体会，共商品牌发展良策。

新时代 未来趋势的风向标

中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在这一背景下，加强品牌强国建设成为推动中国经济高质量发展的重要抓手。

“党的十九大向世界描绘了奋力开启社会主义现代化强国新征程的壮美图景。品牌强国正成为展现国家综合竞争力、彰显国家文化魅力的重要途径，成为经济全球化浪潮中决胜的重要表现和关键指标。”全国政协副主席马培华在论坛开幕式致辞时说。

新时代为中国品牌建设树立了风向标，如何有效提升中国品牌影响力，让中国品牌叫响全球？人民日报社社长杨振武认为，在新时代，必须把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强中国经济质量优势，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。就此，他开出了4个“药方”：更加注重创新，增加品牌数量；更加注重文化，提高品牌档次；更加注重诚信，擦亮品牌底色；更加注重宣介，扩大品牌影响。

新供给 发展质量的压舱石

“我们业务开始的那一天，我亲自上飞机当服务员，用‘店小二’精神打造服务业品牌。”谈起当年的创业经历，海航集团董事局主席陈峰这样说。如今，海航已成长为一家世界级企业，并被评为世界最优秀的十大航空公司之一。

“坚守39年，格兰仕一直只做一件事情，就是做好每一台微波炉。如今，全球3台微波炉就有1台是格兰仕研发制造的。”格兰仕集团总裁梁昭贤说。

中共十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。而海航和格兰仕对服务质量、产品质量的孜孜追求，正是中国推进供给侧结构性改革，加强质量强国建设的缩影。

据了解，目前全球范围内500多种主要工业产品中，有220多种“中国制造”的产量稳居第一。传统行业产能过剩和中高端供给不足的矛盾并存，在这个过程中，推进供给侧结构性改革，提升产品质量和附加值，成为打造中国品牌的“压舱石”。

“由于过去几年中国提出了品牌战略，取得了明显成效，这将大大推动中国制造向中国创造转变，进而推动建设世界品牌强国。”清华大学国情研究院院长胡鞍钢表示。

新动力 品牌强国的加速器

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑，也是提升品牌建设能力的加速器。

“建设一个品牌，最根本的是创新，以此来确保品牌的青春和活力。”在阳光凯迪集团董事长陈义龙看来，打造中国品牌，创新至关重要。如今，围绕公司主营的绿色生态产业，阳光凯迪在全世界100个国家申请了超过1000项专利，发明专利达400多项。“在这个领域，我们不仅是中国的领军企业，同时也是世界上最顶级的品牌企业。”陈义龙说。

过去几年来，中央与地方紧密配合，政府与企业共同发力创新驱动，推动中国制造向中国创造转变，中国品牌建设取得了长足进步，也向世界重塑了中国品牌形象，赢得了全世界消费者的尊重和认同。然而，目前中国品牌建设和品牌经济发展还处在起步阶段，同发达国家相比，中国在全球叫得响的国际品牌还不够多，创新能力还不够强。

进入新时代，推动中国从制造大国向品牌强国迈进，还须积尺寸之功，聚众人之智，集社会之力。共同推动中国品牌实现新飞跃，并逐步走向世界舞台中央，任重而道远。（卢泽华）

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