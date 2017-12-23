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《2018社会蓝皮书》：中央三公经费减少 城乡居民收入持续增长

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作者： 张奇斌发布时间： 2017-12-23 11:09:29来源： cctv.com

昨天（22日），中国社科院在京发布《2018社会蓝皮书》，以“新时代的社会发展”为主题，对我国居民收入消费、劳动就业、社会保障、教育医疗等社会发展的热点问题进行了总结和预测。

​《2018社会蓝皮书》指出，2017年我国经济平稳增长，供给侧结构性改革初见成效；民生支出继续提升，城乡居民收入持续增长；社会保障覆盖范围继续扩大，精准扶贫成就显著。

2017年前三季度，全国一般公共预算支出约为15.2万亿元，同比增长11.4%，其中，中央本级“三公”经费预算比去年减少0.31亿元。而与人民生活密切相关的方面，财政支持力度不断加大。从2017年前三季度主要支出项目情况看，教育支出22312亿元，增长13.3%；科学技术支出4660亿元，增长17%，其中技术研究与开发支出增长31.5%；文化体育与传媒支出2081亿元，增长10.7%；社会保障和就业支出19946亿元，增长20%；医疗卫生与计划生育支出11834亿元，增长14.6%。最为突出的是，用于扶贫方面的支出增长了52%。

《2018社会蓝皮书》主编 张翼： 说明在这个新时代新的发展理念的指导之下，国家的财政投入方向的变化，实际上能够把更多的钱继续用在民生领域。现在我们连续五年教育经费的这个投入占GDP的比例已经超过4%。

今年，有28个贫困县顺利通过评估将获准摘帽。这是脱贫攻坚以来，贫困县首次集中脱贫摘帽，也是国家设定贫困县31年以来，贫困县数量第一次净减少。

我国城乡居民收入持续增长

《2018社会蓝皮书》指出，2017年，我国城乡居民收入继续保持平稳增长。

《2018社会蓝皮书》统计，2017年前三季度，全国居民人均可支配收入为19342元，扣除价格因素后实际同比增长7.5%，增速比上年同期上升1.2个百分点。城镇居民人均可支配收入27430元，农村居民人均可支配收入9778元。城乡居民人均收入倍差2.81，比上年同期缩小0.01。农村居民人均可支配收入增速仍快于城镇居民。

蓝皮书指出，我国居民消费水平也持续提高。2017年前三季度，全国居民人均消费支出13162元，比2016年同期名义增长7.5%。其中，城镇居民人均消费支出17846元，同比名义增长6.2%；农村居民人均消费支出7623元，同比名义增长8.6%。现在，消费对经济增长的贡献了达到64.5%。

张翼： 这说明我们中国的经济在转型，原来主要是依靠第二产业来解决就业、第二产业来创造GDP的价值。但是在这个2012年以后，由于整个国家的这个经济转型，我们说把经济增长的最大的部分，逐渐让渡到第三产业，在第三产业里面，我们说消费是一个非常关键的因素。

（责编： 常邦丽）
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