光明日报评论员

“稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。”在12月18日至20日召开的中央经济工作会议上，“稳中求进”又一次被突出出来。会议指出，要统筹各项政策，加强政策协同——积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策要保持中性，结构性政策要发挥更大作用，社会政策要注重解决突出民生问题，改革开放要加大力度。

在“稳”和“进”的关系中，“稳”是主基调，要在保持大局稳定的前提下谋进。只有经济社会平稳，才能为深化改革开放和经济结构调整创造适宜的宏观环境。稳中求进不是无所作为，不是强力维稳、机械求稳，而是要在把握好度的前提下有所作为，恰到好处。稳中求进，充分体现了实事求是的思想方法和遵循经济规律的科学态度。

历史和现实都表明，只有“稳”才能更好地“进”。从新中国成立后经济建设的历史经验看，脱离实际情况，急于求成，盲目强调和夸大主观能动性，不顾客观条件，不尊重经济规律，往往要付出更大的成本和代价。只有稳中求进，才能实现经济平稳健康持续发展和改革的有序推进。

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。最近几年，中国经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。特别是2017年，面对复杂多变的国际形势，面对艰巨繁重的改革发展任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，经济发展保持稳中向好态势，质量效益较大改善，尤其是经济结构加快优化，过剩产能继续化解，创业创新蓬勃发展，新动能成长壮大成为突出亮点，展现了中国经济的巨大活力、潜力和韧性。

巩固和扩大经济稳中向好态势，必须深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，着眼建设现代化经济体系，大力实施党的十九大提出的各项战略。行稳方能致远。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，确保中国经济之航船聚合澎湃动能，破浪前行。

（责编： 常邦丽）