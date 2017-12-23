【新时代新气象新作为】

光明日报记者 曾毅 光明日报通讯员 干杉杉

浙江宁波，这个中国古代海上丝绸之路的“活化石”，在国家加快推进“一带一路”倡议的背景下，正在抢抓机遇开辟开放发展新空间。今年9月，浙江省政府批复成立宁波“一带一路”建设综合试验区，要求宁波以梅山新区为核心载体，以港口互联互通、投资贸易便利化、产业科技合作、金融保险服务、人文交流为重点，努力建成“一带一路”倡议的枢纽城市。

2016年，宁波舟山港集装箱吞吐量居全球第四，增幅居全球前五大港口之首；货物吞吐量突破9亿吨，稳居世界第一。今年以来，宁波舟山港不断提高服务质量，巩固货物吞吐量的世界“头把交椅”。在海铁联运的建设上，全港海铁联运业务范围已涵盖江西、安徽、陕西、甘肃、新疆等14个省区的36个城市，进而延伸至中亚、北亚及东欧国家。同时，宁波舟山港不断加强丝路沿线国家和地区航线开发力度，“一带一路”航线新增至82条，成为名副其实的“21世纪海上丝绸之路”。

“中国声音”响亮

争夺国际航运话语权的擂台上，以宁波为代表的“中国声音”越来越响亮。两年前，由宁波航运交易所编制的“海上丝绸之路宁波出口集装箱运价指数”在波罗的海交易所官网向全球发布。中国航运指数首次登上世界级舞台。今年5月，宁波航运交易所正式发布“海上丝路贸易指数”，为推进“一带一路”建设提供了又一参考指标。

“不要小看这些简单的趋势图，它们反映了中国与‘21世纪海上丝绸之路’沿线重要国家间的经贸发展水平，以及中国与海上丝路相关区域的贸易发展变化趋势。”宁波航运交易所副总经理、大数据中心主任冯扬文表示，宁波航交所将研发海丝指数的相关数据产品，挖掘数据背后的“故事”。

在不久的将来，从事集装箱、散货、液货等运输领域的港航物流企业能够通过这些数据产品准确把握市场动态，国际贸易领域的企业能够知悉贸易货品走向与趋势，宁波现代航运服务将更好地迈向高端化。

贸易一路“奔跑”

“随着中国—中东欧国家投资贸易博览会连续三年在宁波举办，以及中国—中东欧贸易便利化国检试验区等政策的逐步落实，宁波与中东欧国家间的贸易来往在不断提速。中东欧国家特色商品常年馆在两年间接待了无数的国内外来宾，是宁波与中东欧各国经贸合作的展示窗口。”宁波进口商品展示交易中心有限公司总经理汪涛介绍道。

郑瑶是会展中心“人气王”波兰馆的店长。谈起现在的经营情况，郑瑶笑着说：“以前我们只有两只集装箱柜的货物，现在至少有30只，营业额也翻了四五倍。我都不用外出宣传，只需在店里等着就有源源不断的客人慕名而来。”不仅如此，在宁波保税区管理委员会的协助下，郑瑶从波兰进口的部分商品还进入了宁波当地的连锁超市，并积极参加国内知名展会，进一步打响了波兰商品的知名度。

作为“一带一路”建设的重要力量，宁波民营企业所理解的“一带一路”不仅是引进来，更是走出去融入全球抢抓机遇。“我们的空调产品在‘一带一路’沿线国家受到了热烈欢迎，今年沿线国家的销售增长率在40%左右，尤其东南亚是翻番增长的。产品的热销还为当地百余家经销商带来了可观的收入。”奥克斯集团有限公司副总裁张静国表示。

文化拉近世界距离

1个假期，24个“一带一路”沿线国家志愿项目，186名在校大学生——宁波诺丁汉大学组织自己的学生走出国门，参加国际经济学商学学生联合会的志愿活动。这组数据的背后，是我国与“一带一路”沿线国家在文化交流上的日益交融。

宁波还通过官方文化外交参与“一带一路”建设。不久前，宁波剧目《十里红妆·女儿梦》在保加利亚的索菲亚中国文化中心倾情上演。这个文化中心是宁波首个海外文化传播阵地。

“一切都在有序进行中。”宁波市发改委有关负责人表示，11月29日，宁波“一带一路”建设综合试验区召开项目推介会，摆出了一只总招商金额超5000亿元的“大蛋糕”，共包括20个功能平台和80个重点招商项目。下一步，宁波将建设一批国别产业园及智能经济产业合作园，吸引海外华人华侨和国外研究机构在宁波聚集，促进产业科技的全方位合作；将以保险创新为特色，着力健全跨境金融保险服务，为企业“走出去”提供全过程风险管理和一揽子金融保险服务。

（责编： 常邦丽）