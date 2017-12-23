交汇点讯 面对经济发展新常态，2017年，江苏通过平缓的增长曲线，推动由量到质的新跨越，在世界经济舞台的聚光灯下，为中国经济的整体增长，提供动力源和稳定器。

“稳”为底色，尽显经济大省从容底气

12月20日，在江苏省物流业与制造业融合推进会上，省经信委副主任李强介绍，全省今年预计实现社会物流总额29.4万亿元，实现物流业增加值5242.7亿元，物流业景气指数明显向好。

物流，是经济的晴雨表。物流业的景气向好，正是江苏经济运行主基调“稳”字当头的具体体现。“全省经济运行趋稳向好，‘稳’的特征更加明显。”省统计局副局长刘兴远说。

稳在速度——7.2%，这是今年前三季度全省地区生产总值的增速，高于全国6.8%的平均增速，保持江苏作为经济大省一贯的稳定表现。

从供给看，1—10月，规模以上工业增加值增长7.5%，工业用电量增长4.1%，分别比上半年回升0.1个、1.8个百分点；从需求看，1—10月，外贸进出口增长19.8%，其中出口增长17%，分别高于全国平均水平3.9个、5.3个百分点；从金融看，1-9月，全省新增社会融资规模达1.36万亿元，居全国第二。1—10月，全省保费收入突破3000亿元大关，居全国第一。

稳在就业——实体经济企稳向好为就业创造良好条件，改革红利释放，创业热潮不退，为就业拓宽渠道。1-10月，江苏省城镇新增就业124.16万人，创历史新高，提前1个月完成110万人的全年目标。

稳在物价——百姓“钱袋子”越来越鼓，“获得感”越来越强。1-11月，全省居民消费价格同比上涨1.7%，涨幅比1—10月回落0.1个百分点。“衣食住行”等八大类商品价格均保持温和上涨。

创新勇“进”，江苏经济更具活力韧性

11月11日，江苏小城东海，销售额突破10万元的水晶电商超过600家，销售总额达2.5亿元。12月12日，南京2.5万户商家参与阿里巴巴旗下平台发起的大促销活动。

从线上到线下，火热的消费巨浪正是江苏经济稳中有进的缩影。

放眼全省，大江南北的开发区正策马扬鞭、寻求转型，被喻为发展“牛鼻子”的重大项目不断上马、加快落地，一批“独角兽”“准独角兽”企业裂变式成长……瞄准一个“进”字，江苏经济在新发展理念指引下，转变发展方式，发展质量和效益不断提升，体量变大，体型变优，经济更具活力和韧性。

这是供给侧结构性改革扎实推进的一年。

钢铁煤炭全年去产能目标均提前完成；10月，全省商品住宅去化周期7.3个月，较年初缩短0.2个月；全省直接融资发行额1.78万亿元，同比多发行2817亿元；累计为企业降低成本1170亿元；前三季度完成补短板重大项目投资3100亿元以上……“‘三去一降一补’成果亮眼，供给体系的适应性和灵活性不断提升，供给体系的质量不断提高。”长江学者、南京大学教授刘志彪这样评价江苏的改革。

这是经济结构日益优化的一年。

从产业结构看，1—10月，全省规模以上服务业企业实现营业收入11132.3亿元，同比增长12.5%，达一季度以来最高位；前三季度，全省高新技术产业产值同比增长14.5%，增速创近两年新高。

从需求结构看，1-11月，全省实现社会消费品零售总额28875.3亿元，同比增长10.7%，消费保持第一驱动力的地位，继续担当经济增长的“顶梁柱”，内需潜力持续释放。

这是企业效益稳步提升的一年。

企业有一本“明账”。1-10月规上工业利润总额9031.4亿元，同比增长15.8%。企业效益增长快，“轻装上阵”迈出提质增效矫健步伐。

企业家们信心满满。“中国高铁上有70%-80%的产品都是我们生产的。”常州今创集团董事长俞金坤今年74岁，每天工作十几个小时，他自豪地说，集团产销额超百亿，每年上缴税收超5亿元。

这也是人民生活持续改善的一年。

惠民政策，让百姓“满意度”更高。推动基本公共服务在基层落地落实，城乡基本社会保险参保率保持在97%以上，教育医疗住房等重点支出增幅均高于支出总体增幅。

换条“跑道”，让全省发展更“绿”。1-10月，全省PM2.5平均浓度同比下降3.8%；全省高耗能行业增加值、投资和能耗均呈现低速增长或负增长。其中，高耗能行业综合能源消费量增长0.7%，远低于全部规上工业。

“保持定力，专心‘答卷’，还需四个‘进’。”在南京大学商学院教授耿强看来，江苏发展要取得更高的分数，还需在机制体制创新上、经济发展增长的质量效益上、环境治理效果上、群众获得感和幸福感上四个方面“更进一步”，让发展更有“含金量”。

“新”风扑面，新动能助推高质量发展

党的十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。推进新动能，置换旧动能，正深度改变着江苏的经济版图。

深耕淮海经济区。6月，软通动力徐州创新综合体项目启动，助力信息产业大发展。此前，徐州智慧信息产业园开园，一批“新”意十足的产业项目正抢滩徐州。

逐浪沿海经济带——12月18日，总投资180亿元的“阿里云”项目落户南通，打造阿里巴巴华东地区最大的云计算中心基地；12月15日，国务院正式批准在盐城设立中韩(盐城)产业园，为实体经济发展拓展更大空间。

细作江淮生态经济区——位于沭阳县陇集镇境内的美国俄乐岗彩色苗木培育基地，由美国俄勒冈州客商投资4000万美元兴建，预计年销售额将过亿元。缤纷花木，成为宿迁争当江淮生态经济区建设的“排头兵”。

扬子江城市群内积极探路创新前沿——“每四台机器人，就有一台在常州制造；全国石墨烯产业，一半天下在常州。”常州经信委副主任潘仁贤说，当地100多个产品达到世界领先水平。

随着新经济活力汩汩释放，新动力正在不断强化。

新技术打响“江苏创造”。6月26日上午11时05分，有着纯正江苏血统的“复兴号”中国标准动车组率先在京沪高铁两端的上海虹桥站和北京南站双向首发，标志着“中国标准动车组”时代正式到来，也标志着，江苏制造正加速迈向“江苏智造”“江苏创造”。数据显示，前三季度，全省战略性新兴产业产值达4万亿元，同比增长13.4%，比上半年加快1.4个百分点，新产品产值增长迅猛。

新业态激发消费活力。共享经济、分享经济、网上零售等众多新业态发展迅猛。前三季度，全省限上批零业网上零售额同比增长56.4%。就在上周，南京中央商场宣布与阿里巴巴旗下子公司浙江银泰投资有限公司合资成立“新零售发展公司”，促进公司传统百货加快向新零售百货转型。

新产业点燃发展引擎。开新能源汽车，看智能电视，学远程英语，住特色民宿，游主题公园……一系列“绿色经济”“幸福产业”走进百姓生活。省旅游局副局长詹庚庆介绍，今年恒大童世界、江阴梦东方、宜兴国际旅游度假区等一批投资超百亿的旅游重大项目相继开工，天目湖旅游股份有限公司成功登陆A股主板，旅游产业正逐渐成为点燃江苏经济的新引擎。

新企业带来市场活水。深入推进“放管服”改革与“互联网+”“双创”等融合发力，今年前三季度，我省日均新登记企业1533户，约占全国十分之一，再创历史新高。五星控股集团旗下的孩子王、汇通达、好享家三家企业已成“独角兽”企业，集团董事长汪建国说，企业的新动能在于模式不断更新，“转型不是简单的模仿和升级，以前说‘火车开得快，全靠车头带’，现在升级为动车，不再依赖车头，因为每个车厢都有自动力。”

抢抓新机遇，开拓新天地，沿着高质量发展的航道，江苏正劈波斩浪，奋力前行！

交汇点记者 付奇 杭春燕

（责编： 常邦丽）