“第二轮土地承包到期后再延长30年呦！安不安逸，巴不巴适？安逸巴适就把巴巴掌拍起！”“上至中央下至地方都很关注脱贫攻坚，我们真是赶上了好时代！”11月25日，学习贯彻党的十九大精神“六进”文艺宣传活动示范演出在渝北区木耳镇石鞋村举行。60余名演职人员为当地近千名群众表演了10余个新创文艺节目，让十九大精神家喻户晓。

这是我市学习贯彻党的十九大精神“六进”文艺宣传活动的一个缩影。自11月中旬以来，市委宣传部牵头，会同市文化委、市文联和各区县（自治县）积极行动，抽调市区两级文艺名家、骨干近4000人，组建了150支文艺宣传队伍，以丰富生动的形式，广泛开展“六进”文艺宣传活动5000余场、受众达200多万人，在全市掀起了学习宣传十九大精神的热潮。

精心创作，让文艺宣传有温度、接地气

“十九大精神定方向，全国人民心欢畅，妙手绘制新蓝图，干劲足……”在九龙坡区陶家镇文峰村，“六进”文艺宣传队通过讲微故事、表演三句半等群众喜闻乐见的形式，宣传党的十九大精神，赢得了老百姓一片赞声。

在这次文艺宣传活动中，最受村民欢迎的三句半《祖国明天更辉煌》，是陶家镇汉陶民乐队成员张兴忠自主创作的。“党的十九大开幕当天，我一边听报告一边做记录，心中充满自豪和感动。为把这份自豪与感动传播开来，我就想到把党的十九大报告改编成群众易接受、易理解的三句半，与他人分享我的喜悦之情。”张兴忠说。

“推出新创节目，发挥语言类节目的优势和长处，就是希望我们的文艺宣传能把党的十九大精神给基层群众讲清楚，真正说到群众的心坎上。”文艺宣传分队有关负责人说。重庆日报记者了解到，文艺宣传队紧扣党的十九大精神，遵循文艺规律，以小切口呈现大主题，从基层群众特别关心的乡村振兴、生态保护、脱贫攻坚、土地政策等内容切入，组织精锐力量，新创作出包括快板《十九大蓝图美如画》、相声《咱们村里喜事多》等接地气的主题文艺节目50多个，涵盖相声、小品、三句半、歌曲、舞蹈、诗朗诵等多种形式，并建立起文艺宣传活动节目库，供宣传队依据不同对象进行选择，取得很好的效果。

渝北区青年工人罗泽杰看完节目后称赞：“文艺宣传队演出的快板、相声等节目，很对我们工人的胃口，让大家在笑声中对党的十九大精神有了较深的理解。”

名家带队，让文艺宣传更有吸引力

“党中央召开十九大，全国喜洋洋；生态文明大开放，巫山到处好风光……”近日的巫山县双龙镇龙泉希望小学内，“六进”文艺宣传队成员、市级非物质文化遗产传承人蒋泽光带来的节目《走进新辉煌》，把当天的文艺宣传活动推向了高潮。

“‘六进’文艺宣传活动的另一大特色，就是让名家带队，让文艺宣传更有吸引力。”市委宣传部有关负责人表示，在“六进”文艺宣传活动中，刘光宇、毕富纯、张礼慧、鲁广峰、陈涛等文艺名家带队深入基层，宣讲党的十九大精神，增强了文艺宣传活动的吸引力和感染力。

据了解，各级文艺宣传队每次活动不仅有歌舞、语言类节目，还结合当地特色，举办特色文艺活动。例如，巫山县就组织了龚大姐演出队、阿刚演出队等民间演出团体走村串户；沙坪坝区则利用“黄葛树下故事会”“古镇书场”等区内特色品牌活动进行宣传；重庆师范大学成立了由学生组建的“红色文艺轻骑兵”队伍，多形式、多维度宣传党的十九大精神。

丰富的活动形式和节目内容获得市民的称赞。武隆区后坪苗族土家族乡文凤村村民陈绍梅在看完文艺名家的表演后，兴奋地说：“在家门口能看到这么精彩的演出，真是太好了！有了党的好政策，加上自己的努力，我们脱贫致富的信心更足了！”

深入基层，把十九大精神宣传到最边远的乡镇村社

为扩大文艺宣传的覆盖面，“六进”文艺宣传活动坚持以社区和农村为重点，深入国家级贫困区县和深度贫困乡镇的社区院落、农村院坝、场镇集市、田间地头，因地制宜开展百余人参与的小型宣传活动，将党的十九大精神宣传到最基层最偏远的乡镇村社。

“截至目前，文艺宣传活动先后走进了万州龙驹镇、巫山双龙镇、城口鸡鸣乡、石柱中益乡、秀山隘口镇等18个深度贫困乡镇。”文艺宣传活动相关负责人表示，一系列的文艺宣传活动向基层群众描绘了未来生活的美好前景，增强了群众脱贫致富、振兴乡村的信心和决心。

“在文艺宣传活动中，我们还注重与群众喜好相结合，生动自然地把党的十九大精神原汁原味送到群众的眼前、耳边、心中。”该负责人说，例如九龙坡区组织了100名书法家和书法爱好者，现场书写党的十九大报告经典语句；铜梁区则让当地的诵读、舞蹈爱好者共聚一堂，通过朗诵的方式，让市民在艺术活动中潜移默化地学习党的十九大精神。

（责编： 常邦丽）