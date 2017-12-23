唐山“教科书式老赖”当事人被批捕

开车肇事致受害者成植物人，后死亡；拒绝履行法院赔偿判决；尸检认定受害者死亡与事故有直接关系

唐山“教科书式老赖”事件，从一场民事纠纷，转化为刑事案件。

2015年10月6日，唐山男子赵勇的父亲赵香斌遭遇车祸，法院判决肇事司机赔偿85万余元。直到赵香斌去世，两年多时间，肇事方始终拒绝赔付。赵勇将自身经历发到网上，引发关注。

昨日上午，新京报记者从赵勇及其律师处获悉，因涉嫌交通肇事罪，肇事者黄淑芬被唐山警方刑事拘留后，经唐山市丰润区人民检察院批准，被执行逮捕。

交警出具的交通事故认定书显示，司机黄淑芬对事故负主要责任。

法院判赔85万 肇事司机拒赔

2015年10月6日，唐山男子赵勇的父亲赵香斌遭遇车祸。事发两年多后，赵勇在网上曝光称，2年多来，肇事司机黄淑芬既未主动承担医疗费，也没有道歉。

按照赵勇的说法，车祸事故后，其父“五次转院，四次开颅手术”，成为植物人，家里欠下巨额债务。自此，建筑学硕士毕业的赵勇放弃工作，照顾父亲起居。为筹集医疗费用，他曾发起“卖画救父”，通过网络筹得21万余元。去年下半年，赵勇将家中房子卖掉，用于治疗费用。

与此同时，今年6月8日，唐山中院判决，肇事司机黄淑芬需赔偿赵勇一家85万余元，限判决生效后十日内给付。

赵勇提供的一段视频显示，黄淑芬不仅拒绝赔偿，还表示“判几年也中，咋地都中，反正我判几年，最起码这点钱我不用还了。”两年间，黄淑芬家购置了新车，买了首饰，但始终拒绝执行法院判决。赵勇将与黄淑芬一家接触的视频和音频发布至网络后，引发网友关注，黄淑芬也因此被称为“教科书式耍赖”。

12月1日下午，唐山中院通报称，赵勇于今年9月5日申请强制执行。鉴于黄淑芬未按要求申报财产，拒不履行生效判决，法院将其纳入失信被执行人名单，并限制高消费。唐山中院表示，将对黄淑芬处以拘留15日。

第一次尸检结果显示，受害者死亡和交通事故有直接因果关系。

死亡与交通事故有直接因果关系

12月1日上午，赵香斌去世，赵勇同意对父亲进行尸检。12月9日，赵勇公布了父亲的尸检结果。唐山市公安局物证鉴定所出具的法医病理鉴定书显示，赵香斌的死亡确定与交通事故有直接因果关系。

鉴定结果出具后，黄淑芬请律师提交鉴定异议书，要求唐山市检察院法医再次鉴定。赵勇称，第二次鉴定除常规解剖外，可能要摘除器官制作病理切片。

12月16日，赵香斌的二次尸检开始，复检结果将于30个工作日内出具。

昨日上午，新京报记者从赵勇及其律师处获悉，因涉嫌交通肇事罪，黄淑芬已于12月9日被唐山警方刑事拘留。此外，经唐山市丰润区人民检察院批准，黄淑芬已被执行逮捕。

昨日，新京报记者尝试联系黄淑芬女儿刘明月，未获回应。

目前，黄淑芬仍拖欠近83万元赔偿款。赵勇的代理律师岳屾山表示，无论最后判决结果如何，黄淑芬都需承担民事赔偿部分。

■ 对话

受害者儿子赵勇

“维权到底，给爸妈一个交代”

昨日，听说黄淑芬被逮捕的消息，赵勇说，自己心情十分平静。两年多的维权之路让他耗尽心力，他说已经没有太多激烈情绪，现在只想维权到底，给家人一个交代。不过电话那头的赵勇，还是对未来有所期待，“要慢慢回到正常生活”。

“车祸改变了两个家庭”

新京报：知道黄淑芬被批捕后，心情有变化？

赵勇：其实没什么感觉，因为事先有心理准备，按照程序是会走到批捕这一步，所以心情还是比较平静的。

这么长时间以来，我一直被推着向前走。出事之后我去追责，去给爸爸治疗，去尝试解决问题，这些都无法提前做准备，所以有些被动。

新京报：对刑事立案有无预判？

赵勇：车祸一开始没有立为刑事案件，后来经历了两次尸检，我都没有想到过要追究刑事责任，这些都是难以预判的。

新京报：从民事纠纷变成刑事案件，算是维权以来的一种胜利？

赵勇：我觉得这个结果是两败俱伤，是双方都不愿意看到的。这场车祸彻底改变了两个家庭。

新京报：现在的生活来源是？

赵勇：我爸出事不到一年的时候，我原单位领导说可以先处理家里的事，工作给保留着，等解决了随时回去。本以为很快能解决，没想到拖了这么久，所以去年我给领导打了电话，说工作不要替我保留了，重新招人吧。现在没有什么收入来源，还是靠去年卖房子的钱支撑着，在老家还借了一些钱。

新京报：为什么坚持要维权到底？

赵勇：这场车祸的代价，是我爸的生命，我不能逃避。其实到现在为止，这件事也不算是解决了，但是刑事立案，算是往前推进了一步。维权到底，不光是给我爸一个交代，也是给我妈一个交代。我妈精神和身体上都很受打击，到现在还是不能下床，最近情绪稍微稳定些，也有亲戚在帮忙照顾。

新京报：想过事情为什么会走到这一步吗？

赵勇：如果一开始黄淑芬能够积极赔偿，会不会走到这一步？现实没有办法假设，只能说如果一开始态度好，积极赔偿的话，结果会有区别，是否能够及时垫付医疗费，确实能够影响我爸的治疗。

赔偿和我爸的死不是因果关系，但是一定程度上能够产生影响。所有的交通肇事案里，最黄金阶段的治疗时间，都是刚刚出事的时候。影响治疗效果的，很大一个因素就是医药费，如果一开始能积极赔偿，虽然未见得会产生有特别大的改善，但是起码希望会更大一些。

“不能用违法对抗违法”

新京报：从车祸发生至今，心态上经历了怎样的变化？

赵勇：从一开始到现在，心态有很多变化。刚出事那几个月，完全不知道我该怎么办，很蒙。从无助、崩溃，经历漫长的时间后，情绪逐渐稳定下来，慢慢知道要思考，要去解决问题，必需迅速坚强起来。

新京报：所以这场车祸也改变了你？

赵勇：如果没有这场车祸，我正常去工作，会有质的不一样。我爸我妈都退休了，都有退休金，我们家应该是稳步往上升的。至于我个人，事业婚姻都会按部就班往前走，但这两年多完全停滞了，生活从车祸那天开始就彻底改变了，往后的生活里，只有“车祸”这件事。

新京报：现在对黄淑芬一家的态度是？

赵勇：说实话，刚开始是有些恨，但是经历这么长时间后，已经没有太多激烈情绪了，平稳下来。

有人说我恨他们，但是如果仅仅是恨，这两年我不会选择维权，而是采取一些更激烈的方式，因为我觉得不能用违法，去对抗违法。

新京报：还愿意通过对话解决问题吗？

赵勇：现在没有必要再对话，因为最应该沟通的时候，没有取得有效沟通。即便是道歉我也不能接受，因为我爸已经不在了，向谁道歉？他才是真正的受害人。

新京报：未来有什么打算？

赵勇：会跟律师沟通，为开庭做准备。会努力回到正常生活，希望能解决这件事，但是也有心理准备，因为不是短时间能完成的。

生活也在慢慢恢复，我可以抽一点时间出来照顾我妈，能偶尔出门，但是工作恋爱这些，现在还没有条件。

本版采写/新京报记者 王煜 本版图片/受访者供图

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