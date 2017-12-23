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阿里公布数据：淘宝天猫“深夜剁手党”达8000万

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作者： 黄慧发布时间： 2017-12-23 15:37:31来源： 中国新闻网

图为阿里巴巴发布的“深夜剁手党”数据。 供图 摄

在今年双11中，上亿消费者开启“深夜剁手”模式，将战线拉长至凌晨四点。在当天凌晨2点15分，实时成交额已超800亿，接近总成交额1682亿的一半。但近日据阿里发布的数据显示，剁手党们并非只在双11才表现出众。每月在0点至4点之间，打开淘宝、天猫超过4次以上的“深夜剁手党”高达8000万，凌晨1点是他们逛货、下单的高峰时间。

其中，20%的人每月登陆12次以上。也就是说，有1600万的人平均每周就有超过3个晚上在0点后登陆手机淘宝或者手机天猫。

夜淘族曾是淘宝十二大族群中最庞大的一个。淘宝2013年发布的《2012淘宝十二大网购族群报告》显示，喜欢在晚上11点至凌晨5点之间逛淘宝的“夜淘族”，人数高达2200万。4年过去，这一数据变成了8000万，而时间跨度却缩减至0点至4点。

事实上，“深夜剁手党”并非是独居、寂寞群体。阿里数据显示，“深夜剁手党”主要为80后，他们大多数处于已婚、恋爱状态，其中60%为女性，超级会员表现强劲。而在地域分布上，“深夜剁手党”大多数居住在广东、浙江、福建、上海等沿海省市，其次是西部地区和中部地区。

据淘宝5月3日发布的《淘宝空巢青年图鉴》显示，当前存在5000万空巢青年。而本次阿里发布的数据表明，“深夜剁手党”不仅不是这一群人，并且数量甚至比5000万更庞大。数据显示，“空巢青年”的剁手高峰时间为夜间10点－11点，而“深夜剁手党”则在凌晨1点后才被唤醒“战斗力”。“深夜剁手党”多为成家立业的80后女性；而“空巢党”则为单身空床的90后男性。在消费力上两者表现也十分悬殊，“深夜剁手党”不仅为自己买，还为家庭支付开销，平均每月线上消费接近2000元；而“空巢党”只关注自己，每月线上消费不足1000元。

相比白天，“深夜剁手党”在夜晚的购买表现也十分有看头。白天，男性主要在手机3C、汽车配件、大家电等产品页面上停留。而到夜晚，他们会逛更私密的个人用品。

女性在夜间购物的表现则体现了对自己更多的关注，例如面膜、美容工具、女士服装等。在品牌青睐度方面，除国际搭配外，女性还偏好国货品牌。总体来看，作为超级会员，他们更会考虑到替全家制定“采购计划”。阿里数据显示，13%的超级会员会在深夜购买家庭清洁用品、家庭收纳用品、口腔清洁套装等。

据了解，除逛商品外，淘宝上的各种短视频、24小时不停的直播内容也迎来了夜间看客，手机淘宝著名深夜栏目《淘宝二楼》就吸引了近5000万人观看。(完)

（责编： 常邦丽）
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