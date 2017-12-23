杨飞陕西省重点

中国特色社会主义理论体系研究中心研究员

中央

经济工作会议12月18日至20日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，总结党的十八大以来我国经济

发展历程，分析当前经济形势，部署2018年经济工作。中共中央政治局常委、国务院总理李克强在讲话中对明年经济工作作出具体部署，并作了总结讲话。

以经济建设为中心是兴国之要，发展是党执政兴国的第一要务，是解决我国一切问题的基础和关键。习近平总书记就曾强调指出，实现我们确定的奋斗目标，必须坚持以经济建设为中心，坚持发展是党执政兴国的第一要务，不断推动经济持续健康发展。中央经济工作会议就延续了中央政治局会议锚定的“新风向”，为2018年经济工作开局起步。对2018年全年的经济工作划出重点，让人们更为暖心、更加定心、更有信心、更见决心。

更为暖心。世界经济发展离不开中国，中国继续发展也需要世界。2017年，中国经济就交出了一份很提气的“年报”：经济增速一枝独秀，就业目标超额完成，企业景气度多项指标创近5年新高，国际货币基金组织一年内4次上调中国经济增长预期……中央经济工作会议也让人们看到：通过落实新发展理念、深化供给侧结构性改革，中国经济结构不断调优，增长的包容性和获得感增强，空间格局进一步优化，释放满满正能量。

更加定心。从全球范围来看，欧、美、日等主要经济体对世界经济增长的带动作用明显减弱，巴西、俄罗斯等国尚未走出衰退阴影。“经济实力再上新台阶，经济年均增长7.1%，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。”中央经济工作会议的召开还让人们看到了中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。

更有信心。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。当前，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代。新时代的一个基本特征，就是经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中央经济工作会议召开，更让人们看到中国经济新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量，无形中也让13亿多人民更有信心。

更见决心。中央经济工作会议是级别最高的经济会议，其被称为中国经济最具权威的“风向标”。此次会议指出，要围绕推动高质量发展，做好深化供给侧结构性改革，激发各类市场主体活力，实施乡村振兴战略，实施区域协调发展战略，推动形成全面开放新格局，提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设等8项重点工作，桩桩件件都凸显出中央加快经济发展的决心。

“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。”随着中央经济工作会议召开，2018年经济发展的脉络已经逐渐明晰。筑梦征程中，我们必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，推进大众创业、万众创新，推动社会生产力水平整体改善，为中国经济平稳前行筑牢根基。当前，13亿多人民就应紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，确保经济工作明年开好局、起好步。

（责编： 常邦丽）