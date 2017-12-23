周晓晶国务院发展研究中心亚非发展研究所原所长

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

刚刚闭幕的今年

经济工作会议在全面回顾和高度评价中国经济过去五年所取得的伟大成就时深刻指出，过去五年，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，这是五年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富，必须长期坚持、不断丰富发展。只有继续坚持习近平新时代中国特色社会主义经济思想引领，才能确保中国经济航船继续稳中求进行稳致远。

根据此次中央经济工作会议概括，主要包括七个方面的内容：一是坚持加强党对经济工作的集中统一领导，保证我国经济沿着正确方向发展；二是坚持以人民为中心的发展思想，贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中；三是坚持适应把握引领经济发展新常态，立足大局，把握规律；四是坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，坚决扫除经济发展的体制机制障碍；五是坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控，相机抉择，开准药方，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线；六是坚持问题导向部署经济发展新战略，对我国经济社会发展变革产生深远影响；七是坚持正确工作策略和方法，稳中求进，保持战略定力、坚持底线思维，一步一个脚印向前迈进。

认真学习和深刻领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想，可以清晰看到五年来中国经济的运行轨迹和理论探索的大致脉络。过去五年，面对全球经济复苏乏力，中国经济也进入了新常态。正是在对经济新常态的积极探索中，我们提出了转变积极增长方式、从高速增长转向中高速增长和迈向中高端水平的发展模式，同时提出了以供给侧改革作为经济工作主线、引领经济发展的崭新思路。在党的十九大报告中又进一步明确提出中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段的科学论断。不难看出，高质量发展阶段既是对中高速增长和中高端水平的积极概括，又是在中高速增长和中高端水平基础上的一种升华。显然，只有将中国经济发展阶段概括为高质量发展阶段，才能全面而又准确把握中国现阶段经济发展的整体特点和基本特征。

深刻把握习近平新时代中国特色社会主义经济思想，可以看出支撑习近平中国特色社会主义经济思想的两大主线：

一是中国经济已经从高速增长阶段转向了高质量发展阶段，这既是对中国进入社会主义新时代的本质概括，也是对中国经济所处阶段的本质性概况。这种本质性概括，为我们科学把握今后较长一段时间内的经济工作思路提供了根本性的指导思想。具有长时间的全局性的指导意义。今年经济工作会议明确指出，推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

二是在每一年的经济工作中，都必须坚持稳中求进的工作总基调，坚持正确工作策略和方法，保持战略定力、坚持底线思维，一步一个脚印向前迈进，从而行稳致远。对此，今年经济工作会议要求，做好明年经济工作，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。会议强调，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。“稳”和“进”是辩证统一的，要作为一个整体来把握，把握好工作节奏和力度。要统筹各项政策，加强政策协同。毫无疑问，没有稳中求进，就不可能实现过去五年中国经济的健康发展；没有稳中求进，也不可能在未来几年乃至几十年实现中国经济从高速增长到高质量发展的战略转型。

习近平新时代中国特色社会主义经济思想的一个突出特点，是始终坚持一切为了人民、以人民为中心的新的发展理念。五年前，在党的十八大领导集体首次亮相时，习近平同志就代表十八届中央政治局常委做了“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”的庄严承诺。在党的十九大报告中，习近平同志又明确提出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民群众的获得感和幸福感、整体脱贫攻坚战的进展程度、基本公共服务均等化的程度等，都成为衡量经济工作成就的重要要素。

从某种意义上讲，习近平新时代中国特色社会主义经济思想也是对过去五年面对国际政治经济纷纭复杂环境、全球经济复苏乏力大背景下，中国经济还能不能继续前行，中国经济怎样继续前行的一个肯定回答。这也就有力地回应了国际上形形色色的“中国经济崩溃论”。毫无疑问，只要我们继续坚持习近平新时代中国特色社会主义经济思想引领，中国经济航船就必然会稳中求进行稳致远。

（责编： 常邦丽）