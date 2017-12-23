党的十九大立足时代和全局的高度，着眼中国特色社会主义事业长远发展，将十八大以来习近平总书记治国理政新理念新思想新战略概括为习近平新时代中国特色社会主义思想，并把这一思想确立为我们党的指导思想，实现了党的指导思想的又一次与时俱进。认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，必须弄清楚这一思想的时代背景、历史地位和重大贡献。

当代世界的新变化和当代中国进入新时代是习近平新时代中国特色社会主义思想产生的时代背景。从国际上看，一方面，世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。另一方面，世界面临的不稳定性不确定性突出，人类面临许多共同挑战。从国内看，经过改革开放近40年的发展，中国经济社会经历了历史性变革，中国社会主要矛盾发生了转化，中国特色社会主义进入新时代。在这个新时代，我们将决胜全面建成小康社会、进而全面建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴中国梦。为了完成实现中华民族伟大复兴的历史使命，我们必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，必须推进党的建设新的伟大工程，必须推进中国特色社会主义伟大事业。为此，我们党必须从理论和实践结合上系统回答新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大时代课题。习近平新时代中国特色社会主义思想就是回答这一时代课题的重大成果。

习近平新时代中国特色社会主义思想在马克思主义发展史上、在世界社会主义史上、在马克思主义中国化史上、在中国特色社会主义史上，具有重要的历史地位。

这一思想贯穿改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各个领域，既坚持老祖宗，又讲了很多新话，实现马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的新飞跃，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是21世纪中国的马克思主义，是马克思主义中国化最新成果，开辟了马克思主义新境界。

这一思想为中国特色社会主义注入了新的科学内涵，进一步彰显了中国特色社会主义时代特色、实践特色、理论特色、民族特色，续写了中国特色社会主义的光辉篇章，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，开辟了中国特色社会主义新境界。

这一思想指导我们党团结带领全国各族人民推动党和国家事业取得了全方位、开创性的成就，开辟了党治国理政新境界。

这一思想指导我们党全面从严治党，党的创造力、凝聚力、战斗力显著增强，党的团结统一更加巩固，党群关系明显改善，党在革命性锻造中更加坚强，开辟了管党治党新境界。

总之，这一思想回应了坚持和发展中国特色社会主义的实践要求，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的理论指南和行动纲领，必须长期坚持。





（据《党建》杂志2017年第12期文章《时代背景、历史地位和重大贡献》，作者：秦宣 为中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心教授）

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