稳定是发展的基石，创新是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。会议总结了十八大以来我国经济发展历程，明确了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，全面部署2018年经济工作。贯彻中央经济工作会议精神，对于我们统一思想、深化认识，打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，推动我国经济高质量发展，具有十分重大的意义。

今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中求进。稳字当头，正是5年来中国经济运行的主基调，也由此绘就了中国经济的高颜值。稳，体现在经济实力再上新台阶，经济结构出现重大变革，经济更具活力和韧性，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。稳，更体现在对外开放深入发展，倡导和推动共建“一带一路”，积极引导经济全球化朝着正确方向发展。稳，还体现在人民获得感、幸福感明显增强，脱贫攻坚战取得决定性进展，基本公共服务均等化程度不断提高，形成了世界上人口最多的中等收入群体。稳，也体现在生态环境状况明显好转，推进生态文明建设决心之大、力度之大、成效之大前所未有，大气、水、土壤污染防治行动成效明显。在世界经济持续低迷和在国内经济总量的高基数、转型升级的强压力下，中国经济还能保持中高速增长，且运行波动如此之小，实属罕见！

这充分说明，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，是符合实际、完全正确的。

实践证明，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，是我们治国理政的重要原则。应清楚地认识到，“稳”和“进”是辩证统一的，要作为一个整体来把握，把握好工作节奏和力度。当前国际形势错综复杂，世界经济复苏乏力，而我国经济发展正进入新常态等一系列深刻变化，此刻最关键的一点就是要做好明年经济工作，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，紧扣我国社会主要矛盾变化，坚持以供给侧结构性改革为主线，促进经济社会持续健康发展。稳是主基调，进是主旋律，在稳的前提下促进中国经济“体能”越来越充沛。

贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是坚持正确工作策略和方法，稳中求进，保持战略定力、坚持底线思维，一步一个脚印向前迈进。稳，关键是坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控，相机抉择，开准药方，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。会议号召，全党全国要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，确保经济工作明年开好局、起好步。时代的号角已经奏响，只要把中央经济工作会议精神落到实处，我们就一定能确保明年经济工作开好局、起好步，就一定能推动我国经济发展产生更深刻、更广泛的历史性变革。

潮平两岸阔，风正一帆悬。可以预见，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕推动高质量发展，做好8项重点工作，中国经济必将书写恢弘壮阔的发展新答卷。

（中国与全球化智库 特邀研究员 张胜磊）

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