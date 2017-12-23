12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行。习近平发表重要讲话。图片来自：新华网

12月20日，十九大后首次中央经济工作会议闭幕。会议明确提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。习近平发表重要讲话，强调“推动高质量发展”这一根本要求。刊文中7次提到“高质量发展”，这一关键词已成为社会热词。

近年来，习近平关于高质量发展的重要论述，为我国经济下一步发展指明方向，具有很强的时代意义、理论意义和实践意义。

从“中国制造”到“中国创造”

——中国经济进入新时代

10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告。图片来自：新华网

高质量发展，是什么样的发展？习近平在党的十九大报告中，有着如下表述：明确了发展经济的着力点是“实体经济”，把“提高供给体系质量”作为主攻方向，必须坚持“质量第一、效益优先”两大原则，推动经济发展的三大变革，即“质量变革、效率变革、动力变革”，努力实现“更高质量、更有效率、更加公平、更可持续”的发展目标。

其实早在由习近平担任起草组组长的十八大报告中就明确提出要“切实把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来”。2014年5月，习近平在河南考察工作时，提出了质量领域著名的“三个转变”——推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，还提出了我国经济发展的重要论述——新常态。

2015年末，“供给侧结构性改革”一词首次进入公众视野。2015年11月10日，习近平在中央财经领导小组第11次会议上指出，“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率”。自此，供给侧结构性改革成为我国经济新常态下的一项重要工作，提升供给质量也成为我国质量提升的“主战场”。

2017年1月，习近平在中共中央政治局第三十八次集体学习时强调：“必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动我国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。”

当前，我国已成为世界第二大经济体，人均GDP突破8000美元，处在转型发展的关键时期，既要借鉴发达国家质量发展的成功经验，也要立足社会主义初级阶段这个重大国情，走出一条具有中国特色的质量发展道路。

习近平强调经济发展质量、社会发展质量等宏观质量问题，同时也关注消费品质量、食品农产品质量、建筑工程质量、武器装备质量、环境质量等具体质量问题。习近平在2013年中央农村工作会议上指出：“能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代，是对我们执政能力的重大考验”。这些重要论述，是站在我国社会发展的历史方位，从党和国家事业发展大局出发进行的战略思考。

从“有没有”到“好不好”

——以创新寻求高质量发展

工人在北京建工集团城市副中心A2工程工地施工。图片来自：新华网

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持观大势、谋全局、干实事，推动我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革。5年多来，我国经济年均增长7.1％，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器；经济结构出现重大变革，服务业对经济增长的贡献率超过50％，高技术产业迅猛发展；脱贫攻坚战取得决定性进展，生态环境状况明显好转，人民获得感、幸福感明显增强，我国形成了世界上人口最多的中等收入群体。

创新驱动发展战略大力实施，创新型国家建设成果丰硕，天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨子、大飞机等重大科技成果相继问世。

我国刚刚研制成功的超级显微镜，仅有手掌大小，造型如粉笔一样，用它来观察头发丝，扫出来的面相当于一个足球场那么大。不仅如此，它还是世界上首个用在超强磁场中的显微镜。目前我国已经在核物理、未来网络、空间和天文等多个领域建成了50个重大科学装置，瞄准世界科技前沿，孵化高质量新兴产业。

就在刚刚闭幕的第四届世界互联网大会上，发布了18项世界最顶尖互联网科技成果，其中中国团队研发的占六成以上。创新的引擎，正在被改革点燃。169项全面创新改革举措在全国八个试验区域全部启动。中国正以创新寻求高质量发展，这将为中国经济开启崭新的未来。

2016年，我国企业科研经费投入占全社会投入的近五分之四。其中，大中型工业企业中有研发机构的企业达到2万多家。

德国《明镜周刊》报道称，中国领导人用长远眼光和大局意识，部署中国经济未来走向，并明确表示将进一步开放市场，增加进口和平衡贸易。中国正在重新定位自己在全球的经济地位，部署新的经济全球战略，这是中国领导人智慧的体现。现在许多中国制造在全世界范围流通，大大推动了全球贸易的发展，这个特征在未来会更加突出。

目前，在人工智能、智联网、金融科技等方面，中国已经走在了世界前列。北京中关村成为继美国硅谷之后，全球第二大吸引全球风险投资的区域，人工智能产业与硅谷齐头并进。

从“高速增长”到“高质量发展”

——中国迈向质量强国

中车长春轨道客车股份有限公司研制的首批美国波士顿橙线地铁车在长春下线，成为首次登陆美国市场的国产轨道交通装备。图片来自：新华网

“质量第一”“质量强国”首次写入党代会报告,习近平在党的十九大报告中16处提到质量！

中国经济要实现高质量发展，不仅要健康还要有高效率，必须加快形成相关指标、政策、标准、统计等体系建设，创建和完善与高质量发展相适应的制度环境。

2017年中央经济工作会议明确提出，“推动高质量发展，是当前和今后一个时期，我国确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。”

高质量发展的方向已明确，具体怎么干？此次中央经济会议布局8项重点任务：深化供给侧结构性改革；激发各类市场主体活力；实施乡村振兴战略；实施区域协调发展战略；推动形成全面开放新格局；提高保障和改善民生水平；加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；加快推进生态文明建设。

在12月22日举行的全国发展和改革工作会议上，发展改革系统率先亮出了“怎么干”的详细清单，一项项具体举措都紧紧对标“高质量”发展。

对于新动能培育，2018年，我国将重点实施数字经济试点、人工智能创新发展工程，布局建设综合性国家新兴产业创新中心，设立国家战略性新兴产业发展基金，全面实施生物产业倍增等战略性新兴产业重大工程。加快推进民用航空航天发展，制定国家物流枢纽布局和建设规划，大力发展现代供应链。

国务院发展研究中心副主任王一鸣表示，高质量发展，它会带领中国经济迈向一个新的台阶，这是一次新的“凤凰涅磐”。成功地实现这个转型，中国经济的质量，无论是微观的产品和服务的质量，还是宏观的效率的质量，都同样会像中国速度一样，得到世界的赞誉。

一分部署、九分落实，“高质量发展”不仅成为中央经济工作会议的高频词，也将成为各部委、各地，落实中央经济工作会议精神的关键词。中国正以坚实的步伐迈向质量强国，造福13亿中国人民。

（责编： 孔夏）