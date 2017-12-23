党的十九大报告提出，坚持推动构建人类命运共同体，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。构建人类命运共同体这一长远目标符合和平与发展的时代主题，体现了中国共产党天下为公的宽广胸怀和为人类进步事业不断奋斗的崇高精神。当前，中国经济从高速增长阶段进入高质量发展阶段，综合国力持续提升，物质基础日益雄厚，推动人类命运共同体建设的步伐越来越坚实。

一是高举合作共赢旗帜，推动经济全球化发展。国际金融危机后，西方出现一股反全球化潮流，美国特朗普政府的内顾倾向和英国脱欧就是典型表现，这给世界经济带来很大不确定性。对此，中国以负责任大国的担当，承担起推动经济全球化发展的重任，致力于构建开放型世界经济，提升全人类福祉。2017年1月，习近平主席在联合国日内瓦总部发表演讲指出，经济全球化是历史大势，它促成了贸易大繁荣、投资大便利、人员大流动、技术大发展，要引导经济全球化健康发展，推动建设一个开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。十九大报告指出，中国坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设；支持多边贸易体制，促进自由贸易区建设。今后，中国作为世界最大货物贸易国和重要对外投资国，将本着互利共赢的精神，继续引领经济全球化向前发展。

二是提出“一带一路”倡议，为世界提供公共产品。“一带一路”是开创世界发展新局的中国理念、中国方案和中国行动，是中国为国际社会贡献的高举合作共赢旗帜、引领开放变革潮流、造福各国人民的全球公共产品。“一带一路”倡议自2013年提出以来，受到国际社会广泛欢迎，许多国家将自身发展战略与“一带一路”进行对接。2016年11月，在第71届联合国大会期间，以共商、共建、共享为原则，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神为指引，以打造命运共同体和利益共同体为合作目标的“一带一路”倡议，被首次写入联合国大会决议，得到193个会员国一致赞同，显示了国际社会对“一带一路”建设的广泛欢迎和支持。2017年5月，中国成功举办“一带一路”国际合作高峰论坛，明确了“一带一路”未来合作方向，确定了重点合作领域和行动路径，开辟了“一带一路”国际合作新局面。今后，中国将加快推进“一带一路”建设，为各国提供更多“中国机遇”。

三是以更积极的行动参与全球治理。在全球金融治理方面，中国大力推动国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构改革，使新兴经济体和发展中国家获得更多话语权，提高了这些机构的代表性和影响力。在全球贸易投资治理方面，中国坚定维护以世贸组织为核心，开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体制，推动贸易投资自由化便利化，反对保护主义。在全球气候治理方面，中国是气候变化《巴黎协定》的关键推动者，为协定的最终达成做出了突出贡献，并在协定执行上为各国做出了表率。在国际秩序方面，中国倡导国际关系民主化，反对搞“一国独霸”或“几方共治”。需要指出的是，中国倡导的“一带一路”合作有助于构建更加公正、合理、均衡的全球治理体系，从根本上解决和平赤字、发展赤字和治理赤字，促进全人类分享共同利益。

2017年1月，习近平主席在联合国日内瓦总部强调指出：“世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。”这正是人类命运共同体内涵的生动阐释。2017年2月，在联合国社会发展委员会第55届会议上，“构建人类命运共同体”理念首次被写入联合国决议。今后，中国将继续以构建人类命运共同体为己任，与各国人民同心协力，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。（作者张茂荣系中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员）

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