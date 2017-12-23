据中国之声《新闻纵横》报道，日前结束的中央经济工作会议确定，按照党的十九大要求，今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的三大攻坚战。其中，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。打好精准脱贫攻坚战，要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，瞄准特定贫困群众精准帮扶。打好污染防治攻坚战，要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战。

这里面，防范化解重大风险被放在了首位，它有多重要？又该如何去打这一仗？在精准脱贫和污染防治的攻坚之路上，成败的关键又是什么呢？

经过长达30多年腾飞式的飞速经济发展，我国经济社会各领域里积累风险难以避免。而自2015年中央经济工作会议将“防风险”作为五大任务之一突出强调后，从“黑天鹅”到“灰犀牛”再到“明斯基”时刻，中国经济界早已将缓释化解积累起来的这些风险放在了公开的重要位置。在10月召开的党的十九大会议期间，央行行长周小川毫不讳言，系统性金融风险一般有导致金融危机的可能，会在市场上引发剧烈连锁反应。

周小川说：“防范系统性金融风险，首先从全球来讲，都要防止所谓恶性通货膨胀所导致的风险。另外，要防止资产价格剧烈调整导致的风险，资产泡沫既可能出现在资本市场上，也可能发生在房地产市场上，还可能在影子银行、金融衍生产品方面。另外一种系统性金融风险，就是所谓金融机构大面积不健康的风险。”

此次中央经济工作会议作出重要部署，今后三年，我国发展要跨越的一大重要关口，就是要打好三大攻坚战，而这其中，以防控金融风险为重点，打好防范化解重大风险攻坚战被放在了首位。如此重要的地位显然不是今天才开始的，事实上整个2017年都被金融业称为“史上最严”监管年，监管令密集发布，大额罚单不断开出。据媒体不完全统计，截至目前，金融监管部门今年共出台重要监管文件超过20个，行政处罚超2700件，罚没金额超80亿元。严监管、防风险已经悄然改变了整个金融业的气象。

中航证券首席经济学家许维鸿认为：“严监管的环境给我们的业务部门带来很多思维模式的变化，以前像风控、合规，这些部门不受重视，现在风控、合规都是首先业务前提要做的。这是现在十九大提出的经济转型升级的一个要求。以前简单靠金融杠杆也好，影子银行也好，来拉动经济增长的模式是不可持续的，现在的金融机构还是要自律而自强。”

如何一步步打赢防风险攻坚战？整个2017年“治乱象、补短板、填空白”成为金融监管的重点内容。从年初银监会连续发布7个文件，剑指资金嵌套、空转及衍生出的高杠杆问题；到年中证监会发布减持新规，重拳打击扰乱市场行为；9月中国人民银行等七部门联合发布公告，叫停各类虚拟货币投机行为；再到多部委联合出手，清理整治互联网金融市场，规范消费类贷款，这场攻坚战其实早已打响。

年末回头看，今年的金融监管取得了明显效果，宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强。而此次中央经济工作会议明确提出，要促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。

业内人士普遍认为，2018年仍将延续今年的监管态势。银监会副主席王兆星就明确表示，监管标准会越来越高，监管会越来越严，将继续整治和不断巩固整治金融乱象的成果。他指出：“应该说现在取得了阶段性的成果，但还需要进一步加以巩固。我们将分步骤地进一步整治金融乱象，严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，严格规范金融市场交易行为。”

当然，防风险、严监管与创新并不矛盾，此次会议提出，打好防范化解重大风险攻坚战，要服务于供给侧结构性改革这条主线。许维鸿认为，金融创新的关键是要服务于实业，“还是要回到金融和经济的本质上来，金融不能脱离产业来存在，金融是服务于产业的。如果是围绕产业发展，围绕产业链的，围绕给客户、企业创造价值的，就是好的创新。但是今天的很多创新，打着创新的旗号做表外业务、做表表外业务、做通道业务，这些不是创新，只不过是在玩数字游戏而已。”

要实现全面建成小康社会的目标，精准脱贫这场仗当然是必须打且必须赢的一场攻坚战。此次中央经济工作会议提出，打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生脱贫动力，巩固扶贫成果，提高脱贫质量。

所谓“授人以鱼不如授人以渔”，就在几天前，记者走访福建省宁德市被称为“中国扶贫第一村”的赤溪村，当地正在力争2017年底全村脱贫。福建宁德现有贫困村450个，大都分布在山区。当地金融机构负责人表示，通过创新普惠金融方式方法，金融扶贫如今已经可以顺利深入偏远农村。

宁德寿宁县农信联社背包银行服务队队长郑招荣说：“我们主要通过背包银行的模式，到农户家去、到贫困户家去、到老人家里去，现场办业务。比如说需要社保卡、精准扶贫贷款卡，（贫困）农户需要贷款，信息不对称，我们不知他要贷款，他也不知道金融政策，我们就上门跟他讲，你们有哪些金融权益、可以通过哪些方式申请到贷款。”

党的十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”，“美丽”首次纳入到国家现代化目标之中。要实现这些目标，“打好污染防治攻坚战”是当务之急。此次中央经济工作会议明确：要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善。中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，建立起人与自然的生命共同体，“蓝天”这样的优质生态供给会越来越多，“我们在决胜全面建成小康社会的新征程的进程中，要促进人与自然和谐共生，我们要提供更多的优质生态产品，以满足群众对于优美生态环境的需要。”

调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，目标直指“打赢蓝天保卫战”。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文表示，此前中央环保督察等工作在督促地方狠抓环保，经济发展与环境保护良性互动的格局已经开始形成，“通过中央环保督察的倒逼作用，应该说一些地方在产业转型升级、节能减排、污染物的减量方面做了很多工作。未来的三年需要再接再厉，在工业污染物的减排方面，包括在错峰生产的科学性方面。地方政府在未来必须继续加大产业转型的力度，形成资源节约、环境友好的工业结构。”

“只有恢复绿水青山，才能使绿水青山变成金山银山”的提法，更进一步释放出实现绿色发展的信号。中科院科技战略咨询研究院副院长王毅说，绿色发展理念将放在更加优先位置。

王毅表示：“要提升生态环境的整体质量，包括大气、土壤、水，包括生态环境的服务功能，要整体的提升；意味着我们要有更大的力度，更多地去关注环境问题，更多地去构建绿色生产生活方式，从个人的需求来讲也好，从发展的需求来讲也好，推动绿色发展，环境因素要和其他发展因素交织在一起，不仅是对生产方式生活方式，对法律、对其他相关的制度，都要绿色化。”

（责编： 孔夏）