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近日，

这样一张照片感动无数人。

拍照者说，

这是12月20日下午的北京西站，

一进候车大厅就被震住了！

军官说：

“ 全体都有，把座位让给老百姓！ ”

士兵们齐刷刷地

坐在候车座椅中间的空位上

坐的是地上自己的棉被

拍摄者后来补充说，

临上车的时候，

所有官兵都自觉地把身边的垃圾

捡干净扔进垃圾桶。

他们所过之处，

一尘不染。

“全体都有， 把座位让给老百 姓！”

人民子弟兵这温暖一举

激发了无数共鸣……

更让人泪目的是，

网友纷纷分享自己遇到的军人故事。

每个故事都是亲身经历，

每一段诉说都打动人心。

@你看邻居家的： 我在柳州站见过，大概是几百名士兵退役，车还没到，都把东西码好，排排坐着，在地上等车。那一刻我才理解，他们不是让座这么简单，他们是根本没想过要坐。

@神似藏狐牛头梗： 2008年汶川地震的时候，5000米跳伞的空降兵，大校带队，他说了句“党和人民考验我们的时刻到了！”就扭头跳下去了，那时候，我才发现这支军队是真的值得敬佩！

@想乐微博： 上礼拜回天津，硬座车上偶遇同行的队伍，看着都是二十来岁，吃个泡面还特意到车厢连接处没人的地方站着吃，而当列车员收垃圾的时候干脆直接接过列车员手中的垃圾袋帮着挨个座位收垃圾。 说真的，这种情景必须亲眼看到才会有感触。

@木曰勿o： 记得哥哥今年休假带我出去玩，买票的时候我说不是有军人优先么，他说一般没什么紧急大事，该排队的还是要排队。 （他们真的很不容易，休假在家都是随时待命。）

@咦-好心： 2013年春节回家，因为各种原因，到广州站时，离发车也就二十分钟，广场上站满了人，进站口的长队一眼都看不到头。直到我看见维护秩序的武警，说明情况之后，他在前面开路，我在后面跟着并向两旁人不断地说着谢谢，这才赶上了列车。四年了，我已经忘了那个军人的长相，也忘了当时进站时有没有对他说声谢谢，但我一直记着他一身戎装、高大伟岸的背影。

@宇： 我去年夏天在兰州站亲眼看见一位被召回的军官着急买票归队，被排队的人骂没素质，售票人员也不给优先。最后我就让他排我前面了。他们为国家人民付出太多，爱护军人，才是爱护自己。