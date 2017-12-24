重庆市九龙坡区一家公司的财务人员，11月收到地税部门“税收风险提示”服务信息，得知单位未按规定申报缴纳城镇土地使用税，随即就在电子税务局完成了纳税申报。通过“低风险互动式提示提醒”的服务功能，九龙坡区地税局今年已经向1511户纳税人发送风险提示，1450户纳税人及时补缴相关税款4500万元，有效提高了纳税人的遵从度，减少了税收流失。该局目前80%以上的纳税评估、检查变成了不到户的税企互动，减少了对纳税人的不当打扰，有效提升了工作效率。

“重庆地税将贯彻落实好十九大提出的行政审批制度改革和完善地方税体系建设的精神，在税种集成管理中认真落实行政审批制度改革和‘放管服’改革的要求，在行政审批和办税负担上做‘减法’，在纳税服务和后续管理上做‘加法’，不断增强纳税人的获得感。”重庆市地税局党组书记、局长黄玉林说。

纳税人多跑“网路” 少跑“马路”

在重庆市南岸区通江大道税务所，来自浙江的殷鼎涵在半小时内即完成了二手房购买的所有业务办理流程。从事房地产中介的张倩说，现在“网上申报”流程简化，买卖双方可在任何地方登录电子税务局，完成网上申请，预审通过后再到交易大厅完成税收业务办理，不用到交易大厅现场交资料、填表单，方便快捷多了。

重庆地税局从去年开始以“互联网+税务”推进电子税务局全面上线，随后又相继开发了电子税务局一票清税、存量房交易网上办税系统、电子税务局网审平台、智能办税厅等系列功能平台。全市地税系统已建成线上线下相融合的智能办税服务厅33个，办税厅通过智能系统分析统计，代开发票、综合服务等业务平均办理时间为8分13秒，办税效率明显提高。

据渝北区地税局纳服中心副主任王方介绍，为让纳税人多跑“网路”少跑“马路”，区地税局去年以来通过公告、短信、微信等推广电子税务局。截至今年11月底，全区电子税务局开通率达94%，80%以上的涉税事项通过电子税务局办结。重庆地税还将税收减免等审批事项陆续放到网上，将173项涉税事项前移，纳税人原来一天怎么也办不完的事项，现在当场就能办完。

纳税服务机制的创新，让原来的“堵点”和“痛点”得到有效解决，繁琐的纳税环节变得轻松和顺畅。

为走出去的企业做好后援服务

重庆市地税局为在本地发展的企业落实好税收优惠政策的同时，也为走出去的企业提供好后援服务。重庆陆洋工程设计有限公司在国外承接了一个工程设计项目，获得跨境服务收入492.48万美元。龙塔税务所工作人员主动为企业进行纳税辅导，并指导企业与项目所在国税务部门沟通，最终促成对方同意按照协定规定的税率收税，避免企业多缴税款80万美元。

走出去的企业往往面对的是不熟悉的境外税制体系，如果能获得“看得懂”和“用得上”的税收制度信息，将会有很大的帮助。重庆地税联合市经信委、市商务委等开展纳税人网络学校培训，发布“服务企业走出去税收指引”，抽调6名对国别投资税收信息有研究的工作人员组建工作团队为企业提供专门服务。

转变征管方式 优化营商环境

渝北区一家高科技公司以前按政策享受相关税收优惠，公司财务人员要从税务所一路跑到税务局，各种审批从基层税收工作人员一直找到税务局长。现在直接到税务大厅提交一张备案表，税务机关就立即受理了，并且当年预缴申报时就能享受到优惠政策。

重庆地税在征管方式改革中，通过“清理”确权、“简政”放权、“机制”控权，废止了59项税收规范性文件，取消了7项审批权和19项涉税证明，将所有减免税、资格认定事项，由事前审批调整为事后备案管理，并制作权力清单和流程图向社会公开，使税收执法权在阳光下运行。

（责编： 郭爽）