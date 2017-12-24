纠正“四风”不能止步，作风建设永远在路上。《新闻联播》推出系列报道《纠正“四风”不止步》，关注各地区各部门针对“四风”问题的新表现，拿出过硬措施，扎扎实实地改进的情况。

成都市金堂县土桥镇梁家沟村购置的49万株油牡丹和芍药苗木经济作物到了，但令村民没想到的是，49万株苗木少了16万株。少的这16万株苗木究竟是怎么回事呢？

记者调查了解到，为了帮助当地农民脱贫致富奔小康，成都市推出对口地区帮扶政策。 在金堂县土桥镇政府的协调下，由成都市新都区建设局和新都区三河街道办向梁家沟村提供35万元帮扶资金，用于购置经济作物。梁家沟村立即召开村委会和村民议事会，并通过了推进经济作物种植的项目决议，决定购置一批油牡丹和芍药苗木。

采购苗木的任务落在了土桥镇政府推进项目办主任邹善勇的身上。然而在采购过程中，邹善勇为了自己有一个好的政绩，无视村集体协商和监督的议程，在没有公开比选的情况下，私自与供货商签订合同购置了价值35万元的49万株油牡丹和芍药苗木。由于他的官僚作风没有及时组织人验收清点、监督整个合同履行的过程，致使农户的利益受到侵害。

当地村民将此事反映给土桥镇党委后，当地纪委立即启动调查。目前，邹善勇受到党内严重警告处分。

由于成都市金堂县纪委的及时介入，梁家沟村扶贫项目缺斤短两的问题被查清，村民们挽回了损失。

针对扶贫领域发生的形式主义和官僚主义等问题，四川成都惩防并举、查改结合，开展了一系列专项整治。联合纪检、巡察、审计、扶贫等部门组成42个市级督导组，深入一线对全市116个贫困村进行全覆盖督查。发现问题801个，整改问题563个。同时，分层分级通报曝光扶贫领域典型案件34件。其中，涉及违纪问题15个，17人被给予党政纪处分。

（责编： 郭爽）