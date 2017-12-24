适应新时代，聚焦新目标，落实新部署。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中央经济工作会议把握我国发展的大局大势，提出了明年经济工作的总体要求和政策导向，对于我们做好明年经济工作，为2020年全面建成小康社会打下更坚实的物质基础，具有十分重要的意义。贯彻落实中央经济工作会议精神，就要坚持稳中求进工作总基调，加强政策协同，抓好任务落实，确保经济工作明年开好局、起好步。

稳中求进工作总基调是做好经济工作的方法论，是治国理政的重要原则。“稳”和“进”是辩证统一的，要作为一个整体来把握。推进各项工作，看问题、想对策、抓落实，都要审时度势、深思熟虑、尊重规律。该稳的要稳住，经济运行保持在合理区间，居民消费价格涨幅平稳，城乡居民收入增长和经济增长基本同步，完成城镇新增就业和调查失业率既定目标，国际收支保持基本平衡；该进的要进取，推动供给侧结构性改革取得实质性进展，宏观杠杆率保持基本稳定，金融财政风险有序有效防控。稳中求进蕴含着深刻的哲学理念，既反对消极应付、不思进取，又反对冲动蛮干、急于求成，要懂得过犹不及的道理，持中守正把握好工作的节奏和力度。

“十个指头弹钢琴”是对宏观调控科学性的比喻，形象表达了各项政策协同配合的重要性。实现明年经济社会发展预期目标，必须注重“时、度、效”，着力打好政策“组合拳”。积极的财政政策取向不变，确保对重点领域和项目的支持力度，加大对防范化解重大风险的支持力度，加强地方政府债务管理，推动规范举债。稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，更好为实体经济服务，完善金融监管，守住不发生系统性金融风险的底线。结构性政策要发挥更大作用，加大生产、流通、分配、消费各环节改革力度，强化实体经济吸引力和竞争力，促进有效投资特别是民间投资合理增长。社会政策要注重解决突出民生问题，调整收入分配格局，加强基本民生保障，及时化解社会矛盾，发挥好托底功能。改革开放要加大力度，在经济体制改革上步子再快一些，加快形成全面开放新格局。运用系统协同又重点突出、全面协调又统筹有序的方法论，才能最大限度形成政策合力，最大限度避免政策对冲。

总揽全局、协调各方，是党的领导的重要原则和优势，也是政策落地、任务落实的客观需要和保障。做好经济工作，必须增强“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导，绝不允许搞上有政策、下有对策，更不能搞选择性执行。党的十八大以来，党中央加强了对经济工作的领导，形成了一系列体制机制，要坚持并不断完善，把行之有效的做法制度化、规范化。要完善对党中央决策部署的执行、监督、考评、奖惩等工作机制，落实主体责任，确保令行禁止。

习近平总书记多次强调崇尚实干、狠抓落实，“如果不沉下心来抓落实，再好的目标，再好的蓝图，也只是镜中花、水中月”。各级党委和政府要把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到党中央对明年经济工作的部署上来，锐意进取、埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，我们就一定能促进经济社会持续健康发展，激荡起中国经济的新气象。本报评论员

（责编： 郭爽）