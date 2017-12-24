2017年12月24日，广东珠海金湾机场，现场3000多人的目光聚焦在一架蓝白相间的大型飞机上。启动、滑行，机头昂起，直插云霄……由航空工业自主研发的我国首款大型水陆两栖飞机——“鲲龙”AG600成功首飞。这一历史性的时刻，是我国通用航空产业，乃至整个航空工业的重大历史性突破。

作为国家航空工业重大工程研制项目的AG600，2009年6月经国家正式批复立项，八年来，AG600飞机按照“水陆两栖、一机多型、系列发展”的设计思路，在满足森林灭火和水上救援要求的同时，兼顾改装成海洋环境监测和保护等用途的可能性和灵活性。

AG600机采用悬臂式上单翼、前三点可收放式起落架、单船身水陆两栖飞机布局形式，选装4台国产涡桨六发动机，最大起飞重量53.5吨，具有载重量大、航程远、续航时间长的特点。既能在陆地上起降，又能在水面上起降，可在水源与火场之间多次往返投水灭火，森林灭火、特种灭火效率高，20秒内可一次汲水12吨，单次加油最大投水量约为370吨，单次投水救火面积可达4000余平方米。

我国目前海上搜索救援能力还仅限于满足近海和浅海的海难救援需要，中国加速发展海洋经济的战略迫切需要我国具备中远海海上快速支援和搜救能力。我国目前主要以船舶和直升机为主要手段，远不能适应新时期开展水上救援工作的需要。直升机执行任务效率很高，在300公里以内的近海救援发挥了重要作用，但超过500公里的任务半径距离，它们就“难有用武之地”。大型船舶抗浪能力强，但对于远海救援，如果用船只救援，耗时将非常长;与之相对应的是，AG600飞机具有速度快，可达性、机动性好，搜索范围广、搜索效率高，安全性高，装载量大等优点，巡航速度460千米/小时，最大航程超过4000千米，一次可救护50名遇险人员。

AG600飞机的应用可以实现我国对南海更远端的中沙群岛、南沙群岛以及公海等区域的救助，更好地满足日益增长的海洋战略发展需求。除了具备森林灭火和水上救援两大主要功能外，AG600飞机还可根据任务需要，通过改装，广泛应用于海洋环境监测、海洋资源探测、岛礁运输等其他用途。

随着政府对国家海洋权益维护、海洋资源开发、海洋环境保护、海上安全保障、海域管理的重视，随着“海上丝绸之路”国家战略的提出与建设，人们的活动将越来越走向远海，AG600飞机航程远、续航时间长、水面起降性能好的优势将使其在多个海上应用领域扮演重要的角色，将为人们走向远海提供有效的安全保障手段，解除后顾之忧，也将极大地提高国民安全感。

（责编： 郭爽）