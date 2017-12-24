在即将过去的2017年，中国经济社会发展取得了一系列的辉煌成就。从今天开始，《新闻联播》推出系列报道《我们的2017》，一起来感受发生在我们身边的变化。

“四横”收官，刷新了高铁建设的成绩单，把中国30个省会级城市和直辖市拉进了一张世界最大的高铁网。2017年，全国预计新增铁路运营里程2000多公里，相当于每天延长了6公里，其中近八成是高速铁路。宝兰、兰渝、武九、西成，90%的新线在中西部延伸。

7月9日开通的宝兰高铁，东接徐州、西达乌鲁木齐，这条3300多公里的丝路高铁，不仅刷新了世界最长高铁的记录，也超过了世界高铁运营里程排名第二的日本新干线的总和。

本月初刚刚开通的西成高铁，穿越国内最长的秦岭高铁隧道群，开辟了一条新蜀道，它把西安到成都的最快旅行时间缩短了7个小时，如果李白也坐上高铁，或许会感叹：“蜀道不再难”！

2017年，高铁大家庭还培养出了新的世界冠军，他们就是完全由我国自主研发的标准动车组——“复兴号”！

9月21日，7对复兴号列车在京沪高铁首次跑出时速350公里，刷新了高铁商业运营速度的世界记录。不仅是在京沪线上，京津冀地区也开行了23对复兴号列车。年底，随着全国铁路大调图，他们还将会开行在更多的高铁线上！

领跑世界的不只是速度，2017年，中国高铁动车组累计旅客发送量从去年的50亿增加到70多亿，相当于世界人口的总和！平均每天乘坐高铁出行的人数超过400万，单日最高人数则接近800万!

在去年国家规划的“八纵八横”高铁网上，一大批在建项目顺利推进，预计明年新增运营里程将比今年再翻一番！

（责编： 郭爽）