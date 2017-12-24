高楼万丈，钢筋的承重力度是关键因素；经济转型，制造业由“大”变“强”尤为重要。

日前召开的中央经济工作会议明确，“要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变”。有专家表示，党的十九大对中国制造“迈向全球价值链中高端，培育世界级先进制造业集群”做出了顶层设计；中央经济工作会议，对实现目标进一步绘出“施工图”。当前，我国制造业具备市场空间与后发优势，但也面临着质量、品牌、效率等挑战。

从卖设备到反倾销：发达国家赚了五次钱

在金融危机过后，全球主要经济体将目光重新聚焦在制造业上。《中国制造2025》“1+X”规划体系全面发布，这标志着制度设计基本完成。美国政府也提出“制造业回流”，期望提振经济和就业。

制造业是国民经济的主体、科技创新的主战场，同时也是各国综合实力的具体体现。对发展中国家而言，以资金换产品、以市场换技术，是制造业升级过程中普遍面临的问题。

“发达国家在制造业上赚了发展中国家五次钱，产业不同、套路相似。”工信部中国电子信息产业发展研究院研究员龙飞在“新时代·中国智造圆桌活动”上对人民网记者表示，发达国家往往是造概念卖设备、挣维修费、卖核心元器件、卖技术。当发展中国家进行规模化生产后，由于国内市场有限转外销出口，又面临发达国家的反倾销制裁，例如光伏产业就是鲜活的案例。

“‘中等收入陷阱’简单理解是人均GDP没达到1万美元，但也可以解释为低端制造业转型升级不畅。”龙飞介绍说，当前中国工业经济总量居世界前列，面临的问题也纷繁复杂，有些内容涉及工业体系之外。在此背景下，出台了时间跨度为十年，去掉“业”字的“中国制造2025”。

有业内人士表示，如果一个国家的制造业等实体经济没有实现产业升级，则将停滞在国际分工的中下游。要解决我国整体工业基础生产力的问题，政策作用点不再是局限于某一个行业或领域，而要解决全行业存在的共性问题。

他具体说，装备制造产业是国民经济重要的“生产工具”，工具过硬才能生产出优质产品。但目前，装备产业遭遇的问题自身难以解决，问题延伸到元器件甚至是材料产业。“以发动机为例，机器的运行原理并不复杂，但有些发动机持续工作时间短，原因是机器主轴难以长时间承担高强度工作，材料的精密度还达不到。”

近年来，随着我国工业体系的日渐完善，高铁等带有“中国标签”的高端产品，在全球范围内日益发挥着重要影响。如何将成功案例复制推广，发现机遇、解决问题，既有探讨意义又有实践价值。

空间广阔挑战仍存 农业最应重点发力

明确顶层设计，党的十九大指出，“促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群”；细化“施工图”，中央经济工作会议提出，“推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。”

中国国际经济交流中心产业规划部副部长李金波表示，我国在加快先进制造业的发展上具有三方面优势。首先是市场优势，中国没有小市场，人民对美好生活的需要就是先进制造业的发展方向。在“一带一路”倡议、对外开放新格局背景下，除了本土优势还有全球市场机遇；其次是后发优势，制造业正在向数据化、网络化、智能化拓展，软件定义、智能制造、平台支撑、服务增值等日趋明显；三是国家组织优势，党的十八大以来出台了系列举措，包括“中国制造2025”、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等。

针对培育世界级先进制造业集群，李金波认为，这离不开区域创新中心的建设，国家科技重大专项的推进，现代物流等生产性服务业的培育。在“互联网+”应用领域、“一带一路”相关产业、医疗健康、军民融合等方面，都是未来制造业的发力方向。

龙飞认为，我国制造业发展的关键环节是推动信息技术和制造技术两者融合。这与工信部提出的两化融合异曲同工，把信息技术应用到制造业生产环节。“同时，推动中国制造转向‘智造’离不开中小企业群体，我国中小企业贡献了50%的税收、60%的GDP、70%的创新、80%的新增就业、99%的企业数量，是科技创新的主力。”

在机遇面前，挑战也不容忽视。李金波认为首先在质量上，中国产品与欧美产品在消费者的心理定位还有差距，这与我国基础工业水平、产业组织体系等有关，要弘扬工匠精神，在监管上也要严控劣币驱逐良币的现象；其次在品牌上，我国工厂贴牌产品能卖几百元，自己单卖就有几十元，在工业技术达到一定水平后，品牌塑造是关键课题；三是效率问题，如何提高资源配置效率、降低融资成本，要指明方向更要找到答案；四是激发动力，国有企业改革有待深化，创新主体还在塑造。

针对中国“智造”的实践应用，国家产学研激光技术中心原主任左铁钏认为，最应倾向的是农业领域，包括农业机械、农业工艺等，这是由我国国情决定的。

有IT产业人士表示，信息化产业与农业等领域跨界合作，为智能制造提供了广阔空间。“能够在种植环节上更加智慧，对土壤水分、化肥进行监测，通过传感器、物联网等技术调控温度、灌溉，提高种植效率。一些农村地区，凭借智慧农业种植的有机西红柿、西瓜等销路不愁，这些都是中国智能制造的有益尝试。”他说。

（责编： 郭爽）