央视网消息： 在江苏，有一对兄妹，两人在8年间，相继患上白血病，幸运的是，这对兄妹互捐骨髓，挽救了对方的生命。

今年5月份，51岁的王玲，在老家连云港医院查出，患上了急性淋巴细胞白血病，医生给出的诊断意见是，化疗结束后，需要尽快做骨髓移植手术。王玲的三哥、今年54岁的王江得知消息后，第一个站出来，要捐骨髓给妹妹。

王玲的三哥 王江 ：“医生说最终的办法还是移植，我接着就讲，我说正好，能用我的。”

王玲的丈夫 付吉祥 ：“她三哥拍着胸脯说，我这个生命8年前就是她给的，所以说现在我义不容辞，你不用担心。”

原来，8年前，王江被确诊为极重型再生障碍性贫血，如果不做骨髓移植手术，生存期顶多半年。

王玲的三哥 王江 ：“医生就打电话通知我的家人，然后我大哥、二哥还有小妹他们三个人第二天就过来了，过来就是抽血。”

最终的检测结果，妹妹王玲配型合适，但王江很纠结，他舍不得妹妹为他受这份苦。不过，王玲却很坚定地帮哥哥完成了手术。

南京市鼓楼医院血液科主任医师 陈兵 ：“妹妹的造血细胞像种子一样植入到哥哥的体内，然后在哥哥的体内，种子发芽，生长出我们身体需要的白细胞、红细胞、血小板。哥哥的血液系统得到了重建。”

转眼8年过去了，王江一直很健康。但没想到，病魔又降临到了妹妹王玲的身上，王江和两个哥哥都到医院做了配型检查。很快，结果出来了，最适合的就是王江。

南京市鼓楼医院血液科主任 欧阳建 ：“这个有点近似于自体造血干细胞移植。以前我们做的自体干细胞移植，病人是一个病态的造血干细胞，病人是处于疾病状态，她这个造血干细胞是完全健康的状态下存留在哥哥体内。”

与此同时，王玲的大哥和二哥早就默默凑齐了妹妹的手术费。12月12日，王江成功捐献造血干细胞混悬液300多毫升。当天下午5点26分，这份满载着兄妹情意的“生命火种”，被缓缓输入王玲体内，手术成功了。19日，记者在医院血液科病房外，隔着玻璃见到了王玲，她的精神状态很好，一直是面带微笑，还请医护人员帮忙拍了一段视频，带给我们。

王玲 ：“我们从小兄妹感情就很好彼此都很关爱。当时我听到我哥哥生病的时候，我的眼泪一下子流下来了坐着车就来配型，当时我就说要什么给什么，只要能把我哥哥救好。”

两次参与兄妹两人骨髓移植手术的医生告诉我们，这样的相互移植十分罕见，目前国际上都少有记载，他们也为兄妹间联手创造奇迹的真情所打动。因为近似于自体移植，手术后的王玲就少了抗排异期，也就意味着，她距离彻底康复的时间越来越近了。

王玲的丈夫 付吉祥 ：“就是希望全家人过得更好，他不但救了王玲这个妹妹，更是救了我幸福的全家。”

王玲的哥哥 王江 ：“我的命是我妹妹救的，我现在救我妹妹。”

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