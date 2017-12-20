用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 观察 > 人权 > 正文

国家将允许深度贫困地区灵活使用宅基地

T-
T+
评论 收藏打印
作者： 王立彬发布时间： 2017-12-20 09:57:57来源： 新华网

为支持深度贫困地区脱贫攻坚，国家将允许深度贫困地区集体经济组织以出租、合作等方式盘活宅基地，采取入股、联营等方式支持农村新产业新业态。

记者19日从国土资源部获悉，根据国土资源部印发的《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》，深度贫困地区在充分保障农户宅基地用益物权、防止外部资本侵占控制的前提下，可以探索农村集体经济组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房及宅基地；通过村庄整治、宅基地整理等节约的建设用地，鼓励以入股、联营等方式，重点支持农村新产业新业态和农村一二三产业融合发展。直接从事或服务于农业生产的生产设施、附属设施和配套设施用地，按农用地管理。旅游项目中的自然景观及为观景提供便利的观景台、栈道等非永久性附属设施占用除永久基本农田以外的农用地，在不破坏生态、景观环境和不影响地质安全的前提下，可不征收（收回）、不转用，按现用途管理。

国土资源部规划司司长庄少勤说，国土资源部这一意见创新了一系列管理手段，包括完善土地利用规划计划管理、拓展城乡建设用地增减挂钩政策、创新土地利用政策、完善耕地保护措施、实施用地审批特殊政策、支持申报地质公园等。以土地政策为抓手，保用地、抓落“地”，目的是攻克坚中之坚、解决难中之难，助力打赢脱贫攻坚战。

（责编： 陈冰旭）
用户名密码注册
切换账户
发表评论
全部评论我的评论
最新最热

相关阅读

     

48小时点击排行

图推荐

视频 / 直播

  • 观察/
  • 文化/
  • 宗教 /
  • 旅游 /
  • 秘闻
  • 治国理政进行时
  • 老西藏精神
  • 尼玛嘉措：红军走过的地方
  • 亚格博：形色藏人
中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
返回首页

关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1