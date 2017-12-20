广东首批“诉讼服务示范窗口”正式授牌 徐志毅 摄

广东首批“诉讼服务示范窗口”12月19日正式授牌，佛山中院、中山中院、广州白云法院、深圳南山法院、湛江遂溪法院共5家单位从首批推荐参评的30家单位中脱颖而出。

自2015年5月立案登记制改革以来，广东法院受理案件逐年高速增长，今年1至10月底，广东法院共受理各类案件185.48万件，同比增长20.13%。广东法院着眼解决民众对诉讼服务司法新需求新期待，以问题为导向，在全省法院诉讼服务中心达标建设的基础上，通过创建活动构建“多渠道、一站式、综合性”的诉讼服务中心，最大限度地服务民众、服务律师参与诉讼、服务审判工作。

今年初，广东高院印发《关于在全省法院创新诉讼服务示范窗口的意见》，制定100分量化考核标准，明确将“避免群众过长时间等待、提供诉讼指引、便民服务、开展审前调解和速裁，以及信息化建设水平”等项目，作为全省法院统一诉讼服务大厅升级改造、诉讼服务网、移动通讯服务平台以及12368诉讼服务热线建设的主要标准。开展了首批诉讼服务中心示范窗口创建活动，还专门针对评选的公正性、群众的获得感，设立了律师暗访评查和网络投票等环节。

在中山执业多年的冯官海律师说：“不到半天完成了涉及中山市两级法院的4宗案件的执行、起诉立案和诉讼保全工作。要在以前，至少得花2天时间”。

据了解，中山中院两级三家法院诉讼服务集中在市行政中心办公，办理标准与流程规范统一，大大拓展了一站式诉讼服务的内涵外延。佛山中院打破地域、审级限制，推开跨域立案工作，目前，全市法院共跨域立案1544件。广州白云区法院诉讼服务种类由10多项增至30多项。山区法院湛江遂溪县法院建设24小时自助服务室，实现了司法便民的“ATM”模式。

此外，各地诉讼服务中心聚焦立案便捷快速的同时，优化资源配置，为民众解决问题，为律师提供履职保障，先行调解、速裁、审前调解，从源头上减少进入诉讼程序的案件，让许多当事人不用打官司就解决了问题。

“诉讼服务中心是展示人民法院促进公平正义，贯彻以人民为中心的发展理念的重要窗口。下一步，广东法院将继续紧抓人民群众日益增长的司法需求与人民法院工作发展不平衡、保障群众权益不充分之间的矛盾，推动诉讼服务中心创新型发展，让人民群众获得现代化诉讼服务更多更高效的好处。”广东高院副院长钟健平说。

（责编： 陈冰旭）