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向农村配送图书逾11亿册 农家书屋让农民告别“读书难”

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作者： 史竞男发布时间： 2017-12-20 10:13:12来源： 新华网

我国现有农家书屋58.7万家，十年来向广大农村配送图书突破11亿册。记者从18日在沈阳召开的农家书屋全面建设十周年经验交流会上了解到，农家书屋像一座超大“图书馆”直接开到农民家门口，为6亿多农民解决了看书难、看报难问题。

农家书屋工程是党和国家实施的公共文化服务体系五大重点工程之一，自2005年开始试点，2007年全面启动建设，到2012年底基本完成建设任务。党的十八大以来，农家书屋进入补充更新、维护使用的发展新阶段。到2017年，农家书屋全面建设已整整10年。

据统计，2007年，不包括学生课本，农民人均图书拥有量仅为0.13册；经过10年来农家书屋建设，农民人均图书拥有量已增至1.63册，增长了10余倍。农家书屋不仅丰富了农民的精神文化生活，打通了文化惠民最后一公里，而且在推动文化扶贫、精准脱贫和缩小城乡文化差别、促进农村精神文明建设等方面作出了积极贡献。

国家新闻出版广电总局副局长周慧琳说，当前农家书屋工作还存在一些问题和不足，书屋发展不平衡不充分尤为突出。下一步要强化资金保障、队伍建设、运行维护等长效机制建设，着力解决一些农家书屋使用率不高等问题，以内容供给为深化服务的重要支撑，有效对接农民群众的文化需求。

（责编： 陈冰旭）
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